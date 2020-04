Prvi ukrepi prvega vojaka v državi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojni prapor Slovenske vojske (SV) je danes od Alenke Ermenc slovesno prevzel novi načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš. V izjavi za medije po slovesnosti je napovedal, da se bodo v naslednjem obdobju usmerili zlasti v pridobivanje kadrovskih in materialnih virov. Obrambni minister Matej Tonin pa je Glavaša označil za "vojaka z dušo in srcem".

Robert Glavaš se je v svoji dolgoletni karieri po besedah ministra izkazal na številnih dolžnostih, tako doma kot tudi v tujini. "Zato sem z mirnim srcem in popolnoma samozavestno vladi Republike Slovenije brigadirja Glavaša predlagal za novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske," je poudaril minister.

Tudi v zadnjem mesecu, ko sta sodelovala še nekoliko bolj dejavno, se je po besedah ministra Mateja Tonina izkazal kot vesten in izjemno profesionalen vojak, ki razume, kaj SV potrebuje ter kakšne so možnosti in izzivi, ki jo čakajo v prihodnosti.

Eden takšnih izzivov je gotovo v tem, da "obrnemo negativne kadrovske trende". Kot je dejal minister, bo v to treba vložiti kar nekaj energije, je pa poudaril, da Glavaš natančno ve, kje so možnosti za izboljšave na tem področju.

"Domoljubni pogon ni vsemogočen"

Druga pomembna prioriteta je po besedah Tonina obrambni proračun. "Slovenska vojska deluje na domoljubni pogon, ampak ta ni vsemogočen. Potrebna so tudi sredstva in tu bodo potrebni premiki naprej," je pojasnil. Minister se zaveda, da je to tudi njegova naloga, od načelnika pa pričakuje, da bo imel realistične predloge, ki bodo koristili celotnemu narodu.

Tonin je ob tem izrazil pohvalo pripadnikom SV za njihov prispevek v boju proti širitvi novega koronavirusa.

Ko gre za virus, si vsi želimo, da bi se trend obrnil navzdol, je dodal novi načelnik. Ko gre za kadrovsko politiko in materialne vire v SV, pa so želje obratne, torej da se trend obrne navzgor. "Le tako lahko ohranjamo Slovensko vojsko v dobri kondiciji," je poudaril.

Glavaš kljub omejenim financam optimističen

V času spoprijemanja z novim koronavirusom in ob morebitnem ohlajanju gospodarstva bodo finančni viri nekoliko omejeni, se zaveda Glavaš. Ne glede na to pa je novi načelnik optimističen, saj bo dela dovolj tudi na drugih področjih, denimo na pridobivanju kadra. V naslednjem kratkoročnem obdobju bodo tako cilje usmerjali zlasti v vire, tako materialne kot kadrovske.

Pojasnil je, da so v minulem obdobju izvedli že več analiz in pripravili več predlogov, kako doseči boljšo kadrovsko sliko. Izkazalo se je, da je največji izziv ureditev statusa vojaka po 45. letu, zato se bodo posvetili predvsem temu področju.

Druga prioriteta pa so po njegovih besedah strateški dokumenti, ki bodo podlaga za razvoj vojske v prihodnje. "Tu bo treba razmisliti o določenih novih konceptih, strategijah in doktrinah," je še pojasnil.

Načelnik je tudi poudaril, da SV vadišče, kakršno je na Počku, potrebuje. Minister Tonin mu je zagotovil, da bo, dokler bo minister, Poček ostal osrednje vojaško vadišče. Je pa pripravljen na pogovore o potencialnih omilitvenih ukrepih. "Z dialogom se da marsikaj premakniti naprej," je dejal minister. Napovedal je, da se bo s predstavniki lokalnih skupnosti sešel takoj, ko se razmere s širjenjem novega koronavirusa nekoliko umirijo.