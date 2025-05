V vojašnici v Ankaranu je potekala novinarska konferenca pred dnevom Slovenske vojske

O dnevu Slovenske vojske je najprej spregovoril minister za obrambo mag. Borut Sajovic, ki je izrazil zadovoljstvo, da Slovenska vojska zagotavlja varnost in usposobljenost za obrambo tudi tega dela države kot tudi vključenost pripadnic in pripadnikov 430. mornariškega diviziona v aktivnosti s področja zaščite in reševanja ter humanitarnosti. "Na dan Slovenske vojske smo ponosni že od 15. maja 1991, ko je v Ljubljani in Mariboru usposabljanje začela prva generacija slovenskih nabornikov. Obiskovalcem želimo povedati, da je Slovenska vojska vojska za ljudi, mladim pa, kako zanimiv, cenjen in spoštovan je poklic v službi domovine," je povedal minister Sajovic.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš Foto: Ministrstvo za obrambo RS

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš je orisal potek dneva Slovenske vojske, ko si bodo obiskovalke in obiskovalci 24. maja med 10. in 17. uro na koprskih ulicah ogledali del opreme in oborožitve Slovenske vojske. V tem času bodo tri dinamične prikaze na morju, v zraku in na vodi izvedli pripadniki Gardne enote, Specializirane enote vojaške policije, 430. mornariškega diviziona ter 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe. Kot najpomembnejši del je načelnik poudaril možnost srečanja obiskovalk in obiskovalcev s pripadnicami in pripadniki Slovenske vojske, ki pogosto pomagajo v primeru naravnih in drugih nesreč ter še več mesecev zatem sodelujejo pri sanaciji prizadetih območij. "Takšen dan, kot je dan Slovenske vojske, ki ga praznujemo izven vojašnic, je namenjen tudi srečanju z mladimi. Ker smo prepričani, da je vojaški poklic pomemben in časten, jim izrekamo dobrodošlico v svojih vrstah," je poudaril general.

Vsebino večernega programa z začetkom ob 18. uri, ko bosta v Dvorani Bonifika zaporedno vojaška slovesnost in koncertni del, je predstavil vodja Big banda Orkestra Slovenske vojske višji vojaški uslužbenec Rudolf Strnad in ob glasbenicah in glasbenikih – Gregor Ravnik, Masayah, Slavko Ivančič, Anika Horvat, Grega Skočir, Joker Out in Raiven – zagotovil pestro in lepo kulturno doživetje.

Generalni direktor Direktorata za logistiko Željko Kralj Foto: Ministrstvo za obrambo RS

Ob robu predstavitve letošnjega dneva Slovenske vojske je generalni direktor Direktorata za logistiko Željko Kralj orisal pomen plavajočega pontona v izgradnji, ki poteka v neposredni bližini omenjene vojašnice in ki so si ga predstavnice in predstavniki medijev tudi ogledali. "Lastni privez za vojaška plovila pomeni prelomnico v zgodovini obstoja 430. mornariškega diviziona, saj bodo imeli mornarji prvič dostop do lastnega priveza in s tem dostop do vseh vojaških plovil neposredno iz vojašnice," so sporočili iz diviziona.

Za glasbeno popestritev novinarske konference je poskrbel kantavtor Rudi Bučar ob jazz zasedbi Orkestra Slovenske vojske.

Foto: Ministrstvo za obrambo RS

Celotna vsebina novinarske konference:

