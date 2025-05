Direktor podjetja Valhalla Turrets Miloš Milosavljević Foto: Gaja Hanuna "Občutki danes so fenomenalni. Dokazali smo, da v Sloveniji znam narediti vrhunski produkt za obrambno industrijo. Dokazali smo, da je v Sloveniji dovolj znanja, izkušenj in pa tudi volje, da lahko razvijamo zelo kompleksne produkte za obrambno industrijo," je prvo javno predstavitev osemkolesnega bojnega vozila Patria, ki je opremljen s slovensko oborožitveno postajo, komentiral direktor podjetja Valhalla Turrets Miloš Milosavljević.

"Oborožitvena postaja, ki smo jo razvili v Valhalli, je konkurenčna kateremukoli sorodnemu produktu na svetu. Vse komponente, materiali, novi koncepti … produkt je konkurenčen na vseh svetovnih trgih," je dodal Milosavljevič, ki je najponosnejši na to, da je v le petih letih uspel podjetje popeljati od ideje do prvih produktov.

Kaj o oborožitvenih postajah Valhalle pravijo Finci? Mikko Tupeli (levo) in Mikko Rantanen iz finske Patrie. Foto: Gaja Hanuna "Ker Slovenija že ima Patrie, nam je seveda v veselje, da bomo slovenskim obrambnim silam lahko pomagali tudi v prihodnje. Sodelovanje z Valhallo je odlično in veseli nas, da je na naših osemkolesnikih," je dejal Mikko Tupeli iz finske Patrie, ki je Slovenijo obiskal prav zaradi prve javne predstavitve. Tudi njegov sodelavec Mikko Rantanen je poudaril, da je bilo sodelovanje Patrie z Valhallo do zdaj odlično. "Zelo nas veseli, da lahko danes javnosti predstavimo rezultat našega sodelovanja. Produkt Valhalle je odličen in upam, da bomo naše osemkolesnike skupaj z Valhallinim produktom videli tudi v drugih državah," je še dejal Rantanen.

"Ko sem odprl podjetje, sem začel v majhni pisarni. Danes pa zaposlujemo več kot 50 mladih strokovnjakov. In danes smo dokazali, da zmoremo uresničiti naše ideje in vizijo," je pojasnil Milosavljević.

Kdaj bodo oborožitvene postaje Valhalle v redni uporabi? "Konec septembra se začnejo redna testiranja vseh komponent. Po tej fazi bomo izdelali naslednji prototip. Konec leta 2026 bo produkt pripravljen za serijsko proizvodnjo. Torej v letu 2027 bi bile lahko prve dobave," odgovarja Milosavljević.

Kako je videti nov osemkolesnik Patrie s slovensko tehnologijo, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Kje bo stala tovarna oborožitvenih postaj, tako pravi Milosavljević, nihče ne ve. "Vendar ta hip to ni pomembno. Je pa treba poudariti, da nikoli ne bomo potrebovali tovarne z recimo štiri tisoč zaposlenimi. Menim, da bi bilo za vzpostavitev proizvodnje najpametneje poiskati partnerja iz industrije, ki se sooča s poslovnimi izzivi in bi lahko del proizvodnih kapacitet namenil za obrambno industrijo. Menim pa tudi, da bi bilo treba proizvodnjo zagnati v delih Slovenije, kjer so potrebne nove službe. Da bo prebivalcem veliko pomenilo, da so na voljo nove zaposlitve," je pogovor zaključil Milosavljević.

Slovenija bi kupila 106 osemkolesnikov za okoli 700 milijonov evrov



Slovenska vojska namerava kupiti 106 osemkolesnikov finske Patrie za okoli 700 milijonov evrov. Vojska bi bojna vozila namenila za dve bataljonski bojni skupini, izvidniško in srednjo bojno skupino. Nakup prve, to je izvidniške skupine, sestavljene iz 53 oklepnikov, bodo opravili med letoma 2025 in 2027, drugo, to je srednjo bojno skupino, sestavljeno iz 53 oklepnikov, pa med letoma 2026 in 2030.

Dan slovenske vojske v Kopru

Slovenska vojska (SV) bo danes v Kopru zaznamovala svoj dan, poroča STA. Obiskovalcem bodo predstavili svojo oborožitev in dejavnosti na kopnem, morju in zraku. Zvečer pa bo brezplačni koncert Big banda Orkestra SV in več znanih glasbenikov. Zbrane na prireditvi bo nagovorila tudi predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar.

