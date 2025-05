Danes bo v državnem svetu javna predstavitev in posvet o predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2040. Med številnimi govorci so tudi minister za obrambo Borut Sajovic, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Več verodostojnosti Sloveniji

Resolucija, ki jo je vlada v javno razpravo poslala prejšnji teden, med drugim predlaga dva odstotka BDP za obrambno in varnostno politiko do konca leta. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP. To je potrebno tudi zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer po vojni v Ukrajini.

Kot izhaja iz predloga resolucije, najvišjega razvojno-usmerjevalnega dokumenta, s katerim načrtujejo dolgoročni razvoj in opremljanje SV, bi z bolj ambicioznim investiranjem zmanjšali razvojni razkorak in prispevali k verodostojnosti Slovenije v mednarodnem okolju.

Resolucija na področju obrambe predlaga celostni pristop, ki poleg investiranja v modernizacijo SV vključuje tudi krepitev nacionalne obrambne industrije ter prispevanje k dvigu splošne odpornosti države in družbe. To predvideva tudi s projekti tako imenovane dvojne rabe, torej za vojaške in civilne namene, tudi na področju infrastrukture in zdravstva.

Vojska bo sicer svoj dan letos proslavila 24. maja v koprski dvorani Bonifika. Predstavili bodo enote SV, med drugim gardno enoto, specializirano enota vojaške policije, 430. mornariški divizion, enoto za specialno delovanje in 15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe.