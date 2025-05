Slovenska vojska bo danes na območju osrednjega vadišča v Postojni začela vajo Sokol 25, na kateri bo sodelovalo okoli 270 vojakov. Zlasti od danes do četrtka in od 12. do 16. maja, ko se bo zaključila, bo lahko povečan promet z vojaškimi vozili med Postojno in Počkom ter Pivko in Počkom, so sporočili z obrambnega ministrstva.