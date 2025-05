Prvi lovec je po besedah šefa ukrajinske obveščevalne službe ministrstva za obrambo Kirila Budanova, ki je spregovoril za vojaški portal The War Zone, strmoglavil v Črno morje, pilotu in kopilotu dvosedežnega lovca SU-30 pa se je uspelo rešiti. Iz morja naj bi ju po besedah generala potegnila civilna ladja.

Ukrajinska obveščevalna služba je posnetek sestrelitve prvega letala v soboto objavila na omrežju X:

Manj sreče naj bi imela po besedah Budanova posadka drugega lovca, ki je bil uničen v zraku, posadka pa je prvih informacijah obveščevalne službe v napadu umrla.

Vodja ukrajinske obveščevalne službe Kiril Budanov je po uspešni akciji razkril več podrobnosti o napredku vojske pri pomorskih dronih. Foto: Gulliverimage Na vojaških portalih in družbenih omrežjih so se po spektakularni informaciji o uspešni sestrelitvi ruskega lovca pojavile številne špekulacije o tem, kakšen pomorski dron in rakete je vojska uporabila v napadu.

Ukrajinska vojska je s pomorskima dronoma sestrelila dva ruska vojaška lovca Su-30. Foto: Guliverimage Če so vojaški blogerji sprva domnevali, da je vojska uporabila predelan pomorski samomorilski dron Magura V5 (z njim so poškodovali več ruskih ladij), na katerega so namestili ruske infrardeče rakete srednjega dosega zrak-zrak R-73, pa je Budanov razkril, da gre za bolj napredno rešitev.

Ukrainian drone boats used Western-supplied AIM-9 Sidewinder missiles to shoot down a pair of Russian Su-30SM fighters over the Black Sea on Friday, per Lt. Gen. Kyrylo Budanov.



These would be the first Sidewinder kills on Russian fast jets during the Ukraine war. pic.twitter.com/8SMgqq020T