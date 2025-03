Nad ruske rakete in drone prvič francoski lovci #video

Bojna letala Mirage 2000-F5, ki jih je Ukrajini dobavila Francija, so se na ukrajinskem nebu prvič spopadla z ruskimi brezpilotnimi letali in manevrirnimi raketami.

V obsežnem napadu so ukrajinsko ozemlje prvič ščitili francoski lovci Mirage 2000-F5. Na ukrajinskem nebu so jih prvič opazili 4. marca, ko so se spopadli z ruskimi brezpilotnimi letali in manevrirnimi raketami, poroča Army Recognition.

Francoski predsednik Emmanul Macron je junija lani napovedal, da bodo Ukrajini dobavili letala Mirage 2000-5F in zagotovili usposabljanje za ukrajinske pilote. Francija naj bi v okviru vojaške pomoči Ukrajini zagotovila 20 lovcev Mirage 2000-F5 in za to usposobila 25 pilotov, poroča Le Monde.

Nekateri strokovnjaki sicer menijo, da gre za zastarelo orožje, ki Ukrajincem ne bo kaj dosti pomagalo, saj po številnih parametrih zaostaja za ruskimi letali.