Ruska vojska je v Krivem Rogu z raketo v sredo zvečer zadela petnadstropni hotel, pri tem pa ubila najmanj tri ljudi, 31 pa jih ranila, od tega 14 huje. Med ranjenimi je tudi otrok, je sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X zapisal, da so se ravno pred napadom v hotel prijavili prostovoljci humanitarne organizacije iz Ukrajine, ZDA in Velike Britanije, ki pa so napad preživeli. Ob tem je pozval k nadaljevanju izvajanja pritiskov na Rusijo, da konča to vojno.

V napadu na predsednikovo rodno mesto je bilo skupno poškodovanih 14 stanovanjskih stavb, več trgovin in pošta, poroča ukrajinski portal Kyiv Independent.

Še ena oseba pa je umrla ponoči v napadu na skladišče v severni regiji Sumi.

Medtem ko so ZDA spremenile politiko do vojne v Ukrajini in se približale Moskvi, Rusija nadaljuje smrtonosne napade na Ukrajino. Zelenski kljub temu vztraja pri ohranitvi in okrepitvi odnosov z Washingtonom. Danes bo nadaljnjo podporo iskal v Bruslju, kjer se bo udeležil izrednega vrha EU, v ospredju katerega bosta nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti članic.