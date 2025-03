O prihodnosti Evrope se ne sme odločati v Washingtonu ali Moskvi, je v nagovoru državljanom dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Rusijo je opisal kot grožnjo za Francijo in Evropo, omenil je tudi možnost razširitve francoske jedrske zaščite in napotitve evropskih vojakov v Ukrajino, da bi zagotovili spoštovanje morebitnega mirovnega dogovora.

Noče biti zgolj gledalec

"Rusija v tem trenutku predstavlja grožnjo Franciji in Evropi, kar bo veljalo tudi v prihodnjih letih. Bilo bi noro, če bi v tem nevarnem svetu ostali zgolj gledalci," je Macron dejal v nagovoru, ki ga je prenašalo več francoskih televizij.

Dodal je, da se zdi, da "agresivno obnašanje Rusije po napadu na Ukrajino ne pozna meja", in da se morajo Francija in njene evropske zaveznice na to odzvati.

Evropska neodvisnost

"Še naprej smo zavezani Natu in partnerstvu z ZDA. Vendar moramo storiti več, da bi okrepili svojo neodvisnost na področju obrambe in varnosti. Vstopili smo v novo obdobje. O prihodnosti Evrope se ne sme odločati v Washingtonu ali Moskvi," je dejal francoski predsednik.

Jedrski dežnik

V tej luči je napovedal, da želi z evropskimi zaveznicami razpravljati o razširitvi "jedrskega dežnika" oz. odvračalnega varnostnega učinka francoskega jedrskega orožja na druge evropske države, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

S tem se je po navedbah AFP odzval na komentarje najverjetnejšega prihodnjega nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki je dejal, da mora biti Francija tista, ki bo sprejela odločitev glede morebitne uporabe jedrskega orožja na evropskih tleh za zaščito in odvračanje.

EU vojaki v Ukrajini

Macron je dejal še, da bo zagotavljanje miru v Ukrajini "morda zahtevalo tudi napotitev evropskih oboroženih sil". Evropski vojaki se po njegovih besedah sicer ne bi borili na fronti, temveč bi po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora pomagali zagotavljati njegovo popolno spoštovanje.

"Da bi zagotovili, da Rusija po mirovnem sporazumu ne bo spet napadla Ukrajine, se moramo na to pripraviti," je dodal in napovedal, da bo Francija prihodnji teden gostila pogovore "načelnikov generalštabov tistih držav, ki želijo prevzeti odgovornost v zvezi s tem".

Nič višjih davkov

Macron je dejal še, da si želi v luči "nenehno spreminjajočih se groženj" zagotoviti dodatne naložbe v obrambo, vendar "brez zviševanja davkov za Francoze".

Krepitev evropske obrambe bo sicer tudi ena glavnih tem četrtkovega izrednega zasedanja voditeljev držav članic EU v Bruslju, v ospredju katerega bo še nadaljnja podpora Ukrajini. O tem bodo razpravljali v luči spremenjene zunanje politike ZDA.

Macron je v nagovoru omenil tudi načrtovano uvedbo ameriških carin na evropske izdelke, kar je označil za "nerazumljivo potezo", ki bo imela posledice tako za ameriško kot evropsko gospodarstvo. "Upam, da bom ameriškega predsednika (Donalda Trumpa) lahko prepričal in odvrnil od tega," je dodal.