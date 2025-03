Kitajska: Če si ZDA želijo vojno, smo se pripravljeni boriti do konca

Pred približno 20 urami je Kitajska ostro obsodila ameriške ukrepe na področju višanja carin. Kitajci so se obregnili ob trditve ZDA, da je azijska velesila odgovorna za epidemijo odvisnosti od fentanila med Američani. ZDA so uvedbo dodatnih carin na uvoz iz Kitajske namreč utemeljili prav z obtožbami okoli fentanila.

"Vprašanje fentanila je šibek izgovor za dvig ameriških carin na kitajski uvoz. Naši povračilni ukrepi za zaščito naših pravic in interesov so popolnoma legitimni in nujni," so poudarili Kitajci in krivdo za epidemijo odvisnosti med Američani pripisali ZDA.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE — Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025

"Namesto da bi priznali naša prizadevanja, so ZDA poskušale očrniti Kitajsko in preložiti krivdo na nas. Z višanjem carin nas ZDA poizkušajo izsiljevati. Kaznujejo nas, ker jim pomagamo. To ne bo rešilo ameriškega problema in bo spodkopalo naš dialog ter sodelovanje pri boju proti drogam," so poudarili Kitajci in dodali, da jih ustrahovanje ne bo prestrašilo.

"Pritisk, prisila ali grožnje niso pravi način ravnanja s Kitajsko. Kdor uporablja maksimalni pritisk na Kitajsko, si je izbral napačnega nasprotnika in napačno ocenil situacijo," so še zapisali v uradu uradnega govorca kitajskega ministrstva za zunanje zadeve in zapis končali z besedami: "Če si ZDA želijo vojne – naj bo to carinska vojna, trgovinska vojna ali katerakoli druga vrsta vojne –, smo se pripravljeni boriti do konca."

The fentanyl issue is a flimsy excuse to raise U.S. tariffs on Chinese imports. Our countermeasures to defend our rights and interests are fully legitimate and necessary.



The U.S., not anyone else, is responsible for the #FentanylCrisis inside the U.S. In the spirit of humanity… pic.twitter.com/OjvSEcZS6o — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) March 4, 2025