Kje so razlogi? Kitajski BYD v Avstriji do odlične prodaje in zmage na razpisih.

BYD v sosednji Avstriji žanje prodajne uspehe in zmaguje tudi na javnih razpisih. Kakšni so razlogi za preboj Kitajcev, ki marsikje v Evropi še niso tako uspešni?

Avstrija je kot naša sosednja država zanimiva tudi zaradi svojega avtomobilskega trga. Tako ob koncu lanskega kot ob začetku letošnjega leta je pri severnih sosedih videti rast prodaje avtomobilov oziroma števila registracij (v januarju za več kot 16 odstotkov), tudi delež električnih avtomobilov pa je precej nad evropskim povprečjem.

Januarja je delež polno električnih vozil na avstrijskem trgu novih avtomobilov znašal 18,7 odstotka (bencin 31 %, hibridi 44 %, dizel 15 %), za februar pa so podatki o registracijah še začasni in glede razporeditve po pogonih še nepopolni.

Lani Avstrijci registrirali več kot dva tisoč sealov

Presenečenje zadnjih mesecev je kitajski BYD. Za razliko od Nemčije (in večine preostalih evropskih trgov) je največji kitajski proizvajalec avtomobilov v Avstriji že ustvaril preboj.

Lani sta se med deset najuspešnejših električnih avtomobilov v Avstriji prebila dva avtomobila znamke BYD – oba seala, torej klasični in model seal U. Obeh skupaj so registrirali nekaj manj kot 2.400 – za primerjavo: vodilna Tesla je lani registrirala 5.470 modelov Y, Škoda na drugem mestu pa 2.310 enyaqov, več kot dva tisoč registracij pa so zbrali še BMW iX1, BMW i4 in tesla model 3.

Foto: BYD

Foto: BYD

Kitajci so v Avstriji dobro začeli tudi letošnje leto. Januarja so registrirali 480 avtomobilov, od tega 381 različnih modelov seal. Ta statistika ne loči med obema izvedenkama seala. Upoštevajoč skupni izplen je bil to sedmi najbolje prodajani avtomobil na trgu in edini električni v prvi dvajseterici.

BYD je tako v Avstriji v začetku letošnjega leta prehitel Teslo, ki še čaka na prenovljeni model Y. Januarja je Tesla registrirala 227 avtomobilov, februarja pa 261. BYD jih je januarja registriral 480, februarja pa 446. To je približno toliko kot Hyundai in Kia, podobno Peugeotu in več kot Citroën. Dacia je na drugi strani registrirala še enkrat toliko novih avtomobilov, vodilni Volkswagen pa šestkrat (2.912) in Škoda petkrat toliko (2.006). Volkswagen in Škoda sta februarja sama držala četrtino avstrijskega avtomobilskega trga.

Kje so razlogi?

"Za uspeh BYD v Avstriji je več razlogov. Najprej so poskrbeli za številne teste svojih vozil in k sebi privabili različne skupine, ki so zainteresirane za elektromobilnost in na splošno avtomobilsko industrijo. Prav tako so vlagali v ekstenzivno promocijo, to je v velike plakate, različne oglase in podobno," je za Siol.net povedal Christian Peter, predsednik avstrijskega združenja lastnikov električnih avtomobilov.

"Prav tako je bil zelo dober odzivni čas kitajskega BYD. Avstrijskim trgovcem so kupci izrazili željo po vgrajeni kljuki in BYD je to kot doplačilo dodal v le kakšnih treh mesecih," dodaja Peter.

Uspeh tudi na javnem razpisu, avstrijska država bo naročila 640 vozil BYD

Med pomembnimi razlogi za prodajni uspeh je bila tudi javni natečaj avstrijskega vladnega organa za javno naročanje, ki je že konec leta 2023 sklenil nakup 640 avtomobilov znamke BYD – te bodo v Avstrijo pripeljali v roku štirih let, večinoma pa so to modeli dolphin. BYD oziroma njihov avstrijski zastopnik je takrat zmagal na dveh od osmih razpisov.

"Ne smemo pa pozabiti, da ima BYD v Avstriji že zelo dobro razvejano mrežo," poudarja Peter. Avstrija ima trenutno okrog 30 uradnih prodajno-servisnih trgovcev, BYD pa je del uveljavljene avtomobilske skupine Denzel. Kot smo že pisali, je ustanovitelj Wolfgang Denzel nekoč imel v rokah rekord stare proge na Ljubelj, in sicer z avtomobilom lastne znamke in proizvodnje.