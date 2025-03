Kijev in Washington sta začela priprave na novo srečanje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je pristal na pogajanja o koncu vojne v Ukrajini pod vodstvom predsednika ZDA Donalda Trumpa. Dodal je, da sta o tem govorila vodja njegovega kabineta Andrij Jermak in svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz.

"Danes sta se ukrajinska in ameriška ekipa začeli pripravljati na prihodnje srečanje. Andrij Jermak in Mike Waltz sta se pogovarjala in opaziti je pozitivne premike. Upamo, da bomo prihodnji teden videli rezultate," je Zelenski poudaril v večernem videonagovoru, objavljenem na omrežju X.

Ni pa navedel, ali se bosta srečanja udeležila tudi on in Trump, potem ko sta se pretekli petek v Beli hiši sporekla pred kamerami in vpričo novinarjev.

Jermak, ki je na omrežju X potrdil telefonski pogovor z Waltzem, je medtem zapisal, da sta govorila "o prihodnjih korakih k pravičnemu in trajnemu miru".

Zelenski popustil Trumpu

Državi se dogovarjata za novo srečanje, potem ko je v petek v Ovalni pisarni Bele hiše prišlo do ostrega prepira med Zelenskim in Trumpom. Predsednik ZDA je nato zamrznil vojaško pomoč Kijevu, Zelenski pa je dan kasneje izrazil obžalovanje zaradi spora in pripravljenost, da bi z ekipo "delali pod močnim vodstvom predsednika Trumpa, da bi dosegli trajen mir".

Zelenski je v nagovoru še poudaril, da so opravili veliko dela na mednarodnem področju. V okviru priprav na četrtkov vrh evropskih voditeljev v Bruslju se je pogovarjal s premierji Nizozemske, Portugalske, Slovenije in Črne gore ter z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Vsem se je zahvalil za podporo.

Ukrajinski predsednik se bo namreč v četrtek pridružil voditeljem članic EU na vrhu v Bruslju, da bi utrdil njihovo podporo Kijevu ob nadaljevanju tri leta trajajoče vojne z Rusijo. V zapisu na omrežju X je poudaril še, da mora Ukrajina znova zagnati približevanje EU, pri čemer računa na podporo svojih partnerjev.