Na novinarski konferenci po neformalnem vrhu več evropskih in drugih voditeljev v Londonu, na katerem so razpravljali o evropski obrambi in podpori Ukrajini, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da verjame, da lahko reši odnos z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Po burnem srečanju v Beli hiši se morajo pogovori nadaljevati za zaprtimi vrati, je prepričan Zelenski, ki je še vedno pripravljen podpisati dogovor o redkih zemljah z ZDA. Na srečanju voditeljev je dal ponovno jasno vedeti, da je pripravljen odstopiti s položaja predsednika, če bi se njegova država lahko pridružila Natu.

"Dogovor, ki je na mizi, bo podpisan, če bosta strani pripravljeni," je dejal Zelenski. Potem ko so njegov nedavni obisk v Washingtonu, ki se je končal brez načrtovanega podpisa dogovora, zaznamovale ostre besede, je ponovil tudi pripravljenost na konstruktivni dialog z ZDA.

"Želim samo, da se sliši ukrajinsko stališče," je poudaril. "Hočemo, da se naši partnerji spomnijo, kdo je v tej vojni agresor," je po poročanju BBC dejal v pogovoru s tujimi mediji po udeležbi na vrhu voditeljev, po katerem se je odpravil še na srečanje z britanskim kraljem Karlom III.

Zelenski o burnem srečanju s Trumpom: Koristilo je le Putinu

Prepričan je sicer, da razplet njegovega zadnjega srečanja s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je brez udeležbe ukrajinske strani z Rusijo začel pogovore o končanju vojne, ni koristil Ukrajini in ZDA kot partnericama. Dejansko je koristil le ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, je dodal.

Po odmevnem sestanku je več vplivnih republikancev izreklo podporo Trumpovemu ukrepanju in kritiziralo Zelenskega. Nekateri, med njimi tudi nekdaj odločen podpornik Ukrajine Lindsey Graham, so ukrajinskega predsednika posredno pozvali k odstopu.

Zelenski: Pripravljen sem oditi v zameno za članstvo Ukrajine v zvezi Nato

Zelenski je v nedeljo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP menil, da ga na položaju ne bi bilo lahko zamenjati. Je pa ponovil svojo pripravljenost na odstop v zameno za članstvo Ukrajine v zvezi Nato. Gre sicer za ključno zahtevo Kijeva od začetka vojne z Rusijo, ki pa jo Washington zavrača.

"Da se me zamenjati za Nato," je dejal Zelenski in dodal, da bi to pomenilo, da je izpolnil svojo nalogo.

Voditelji za oblikovanje koalicije voljnih

Na nedeljskem vrhu v Londonu so se sicer zbrani voditelji dogovorili o načrtu v štirih točkah za ustavitev vojne v Ukrajini in njeno obrambo pred morebitno rusko agresijo v prihodnosti. Med obljubami je tudi zaveza Združenega kraljestva, Francije in drugih držav za oblikovanje t. i. koalicije voljnih, ki bi v Ukrajini branila mirovni dogovor.

Velika Britanija in Ukrajina sta med drugi sklenili dogovor o zagotovitvi 1,6 milijarde funtov za nakup več kot 5.000 protiletalskih raket. Te bi izdelali na Severnem Irskem, besede britanskega premierja Keira Starmerja povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Trump kritičen do obtožb o zbliževanju s Putinom

Predsednik Trump se je medtem v nedeljo odzval na številne kritike zaradi svojega zbliževanja z Rusijo. "Manj časa bi morali skrbeti glede Putina in več časa nameniti migrantskim tolpam posiljevalcev, mamilarskim kraljem, morilcem in ljudem iz psihiatričnih ustanov, ki vstopajo v našo državo - da ne bomo končali kot Evropa!" je Trump v nedeljo zvečer zapisal na omrežju Truth Social.

Od prihoda v Belo hišo 20. januarja je Trump precej spremenil zunanjo politiko ZDA v primerjavi z zunanjo politiko svojega predhodnika Joeja Bidna in se tesneje povezal z Moskvo. Obnovil je stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in se v Združenih narodih postavil na stran Rusije.

Trump se je v petek tudi sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, njuno srečanje pa se je kmalu sprevrglo v prepir. Trump je Zelenskega odslovil, podpis dogovora o izkoriščanju naravnih virov v Ukrajini, kar je bil namen obiska, pa je bil odpovedan.

Kremelj je nato v nedeljo presodil, da so korenite spremembe ameriške zunanje politike v veliki meri v skladu z ruskimi stališči.

Kot so v nedeljo poročali številni ameriški mediji, naj bi obrambni minister ZDA Pete Hegseth ukazal prekinitev vseh kibernetskih operacij proti Rusiji, vključno z ofenzivnimi akcijami. Ukaz naj bi bil del splošne ponovne ocene ameriških operacij proti Moskvi, pri čemer trajanje ali obseg prekinitve nista jasna.