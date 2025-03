Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je ponudil, da bi njegova država gostila pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. V danes objavljenem intervjuju je v Minsk povabil voditelje ZDA, Rusije in Ukrajine, Donalda Trumpa, Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Povejte Trumpu, da ga čakam tukaj, skupaj s Putinom in Zelenskim," je dejal Lukašenko v pogovoru z ameriškim blogerjem Mariom Nawfalom, posnetem 27. februarja.

"Sedeli bomo in se tiho dogovorili," je nadaljeval beloruski predsednik, ki je na oblasti od leta 1994.

Po njegovih besedah je dogovor z Zelenskim nujen, saj za njim stoji velik del ukrajinske družbe. "Od beloruske meje do Kijeva je le pol ure vožnje z letalom," je dodal.

Lukašenko navdušen nad Trumpom

Lukašenko, Putinov tesni zaveznik, je ob tem z navdušenjem govoril o Trumpu in pohvalil njegovo željo, da čim prej konča vojno v Ukrajini. Kot je dejal, odnos Trumpa do Zelenskega in EU koristi Moskvi in Minsku.

Lukašenko si je januarja zagotovil sedmi mandat na čelu države. Beloruska opozicija v izgnanstvu na čelu s Svetlano Tihanovsko je volitve opisala kot farso, Bruselj pa jih je označil za nelegitimne.