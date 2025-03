State Department je po srečanju sporočil, da je Rubio poudaril nujnost končanja vojne v Ukrajini in trajnega miru ter stabilnosti v regiji.

Državni sekretar in zunanji minister sta govorila o strateškem sodelovanju na področju energije in obrambe, navaja kratko sporočilo State Departmenta.

Szijjarto pa je povedal, da sta z Rubiem govorila o gospodarskem sodelovanju in ukrepih ob koncu Bidnove vlade, ki so bili po njegovih besedah sprejeti kot politično maščevanje z namenom škodovanja Madžarski in odnosom z ZDA.

Madžarska ponovno prijateljska država ZDA

Bidnova vlada je januarja uvedla sankcije proti šefu kabineta premierja Viktorja Orbana Antalu Roganu zaradi korupcije.

Szijjarto je pozdravil dejstvo, da ZDA Madžarsko spet obravnavajo kot prijateljsko državo, poroča MTI. Dejal je tudi, da je stališče ameriške vlade, da se mora vojna v Ukrajini končati, kar je dobra novica za Madžarsko. Rubiu je zagotovil, da Madžarska popolnoma podpira prizadevanja predsednika Donalda Trumpa.

"Državni sekretar me je obvestil, da so ZDA začasno ustavile vojaško pomoč Ukrajini, sam pa sem ga obvestil, da v zahodnih delih Evrope poteka spletkarjenje proti Trumpu in njegovemu mirovnemu načrtu," je dejal Szijjarto in dodal, da je Madžarska za promocijo miru in mirovne pogovore.

Med drugim je še izrazil hvaležnost, da je Trumpova vlada prenehala financirati Ameriško agencijo za mednarodni razvoj (Usaid), ker naj bi se denar porabljal za vpletanje v notranje zadeve držav.