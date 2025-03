"Ne želimo biti niti Američani niti Danci. Smo Grenlandci. Američani in njihov vodja morajo to razumeti," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Egede. "Nismo naprodaj in ne morejo nas kar vzeti. O svoji prihodnosti odločamo mi na Grenlandiji," je poudaril.

Podobno je bil do izjav Trumpa o prevzemu Grenlandije kritičen danski obrambni minister Troels Lund Poulsen. "To se ne bo zgodilo," je dejal in dodal, da lahko o usmeritvi Grenlandije odločajo le Grenlandci.

Na Grenlandiji bodo prihodnji teden potekale splošne volitve. V luči tega je Trump v torkovem govoru v kongresu Grenlandce pozval, naj se odločijo za pridružitev ZDA, ki da jih bodo sprejele in varovale. "Dobili jo bomo tako ali drugače," je dejal o Grenlandiji.

Mikajo jih naravni viri

Grenlandija je avtonomno dansko ozemlje med Atlantskim in Arktičnim oceanom s približno 55 tisoč prebivalci. V središču pozornosti mednarodne javnosti se je znašla po tem, ko je Trump januarja zagrozil z možnostjo njenega vojaškega zavzetja, saj da jo ZDA potrebujejo za gospodarsko varnost.

Veliko večino otoka, ki je bogat z naravnimi viri, vključno z nafto, zemeljskim plinom, zlatom, diamanti, uranom in cinkom, prekriva led. Naravni viri še posebej mikajo ZDA, Kitajsko in Rusijo. Ameriška vojska ima tam sicer že vojaško oporišče.