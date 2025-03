V Bruslju bo danes izredni vrh EU o Ukrajini in krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Na vrh je povabljen tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pred izrednim vrhom se je v preteklih dnevih več evropskih držav, pa tudi Kanada, sestalo na treh srečanjih na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in britanskega premierja Keira Starmerja. Na ta srečanja niso bile nikoli vabljene vse članice EU, brez dvoma zato, ker koalicija voljnih, kot so si nadele ime države, ki bodo še naprej podpirale Ukrajino, na teh srečanjih niso hoteli madžarskega premierja Viktorja Orbana in njegovega slovaškega kolega Roberta Fica, ki vodita prorusko in protrumpovsko politiko.

11.39 Manfred Weber: Siti smo Viktorja Orbana

11.25 Orban provocira Macrona

10.45 O čem bo odločal vrh EU

11.39 Manfred Weber: Siti smo Viktorja Orbana

Vodja Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je pravkar na glas povedal tisto, kar številni mislijo potiho, piše Politico. Weber je namreč pred današnjim izrednim zasedanjem Evropskega sveta o podpori Ukrajini in okrepitvi varnostne arhitekture celine ostro označil madžarskega premierja Viktorja Orbána za oviro za evropsko enotnost.

"Mi kot Evropska ljudska stranka smo siti Viktorja Orbana, ki blokira skupno razumevanje in zdravo pamet v Evropski uniji. Razmisliti mora, ali se res želi vključiti in biti del širše evropske družine,"je Weber povedal novinarjem.

11.25 Orban provocira Macrona

Na omenjenih srečanjih koalicije voljnih niso nikoli sodelovale vse članice EU, poleg tega so bile povabljene tudi članice Nata, ki niso v EU: Velika Britanija, Kanada, Turčija in Norveška. Z nepovabilom vsem članicam EU sta se francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer skušali izogniti povabilu madžarskemu premierji Viktorju Orbanu in slovaškemu premierju Roberti Fici. Gre za politika, ki sta naklonjena ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in podpirata Trumpovo politiko do Ukrajine. S tem seveda preprečujeta enotno zunanjo politiko EU.

Orban in Fico sta 1. marca letos že zagrozila z blokado, če EU ne bo pozvala k takojšnjemu premirju in začela pogovore z Rusijo. Ne Madžarska ne Slovaška v EU nimata kakšne posebno velike demografske in gospodarske teže, moč jima daje le to, da lahko blokirata odločitve EU.

Je pa Orban pred vrhom EU na svojem računu na omrežju X provociral Macrona, ko je objavil fotografijo svojega srečanja z Marine Le Pen in jo označil za prihodnjo predsednico Francije.

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2025

10.45 O čem bo odločal izredni vrh EU

Pričakuje se, da bodo voditelji EU na izrednem vrhu v Bruslju v veliki meri podprli 800 milijard evrov vreden načrt ReArm Europe, ki ga je v začetku tega tedna predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Predsednica komisije je predlagala posojilno shemo v višini 150 milijard evrov za pomoč državam članicam pri skupnem nakupu vseevropskih zmogljivosti, poleg tega pa je predlagala sprostitev fiskalnih pravil EU, ki bodo vladam pomagala financirati 650 milijard evrov morebitnih dodatnih izdatkov za obrambo, ne da bi jih Komisija kaznovala, ter druge ukrepe.

Kot piše Guardian, bodo na vrhu EU na mizi še druge vprašanja. Med njimi je vprašanje, koliko voditeljev bo pozvalo k skupnemu dolgu ali skupnemu zadolževanju, ki daleč presega finančni paket Ursule von der Leyen. Zanimivo bo izvedeti, koliko voditeljev podpira Macronov predlog o razširitvi francoskega jedrskega dežnika na druge evropske države?