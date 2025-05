Zgodovinski podvig Ukrajincev: to ni uspelo še nobeni vojski. #video

V napadu na ruske vojaške lovce nad nad Črnim morjem je ukrajinski pomorski dron Magura sestrelil letalo Su-30, vredno skoraj 50 milijonov evrov. Napad so izvedli vojaki specialne enote Skupina 13 obrambne obveščevalne službe Ukrajine. "V vodah blizu pristaniškega mesta Novorossiysk, kjer Rusi skrivajo ostanke svoje Črnomorske flote, je bil izveden uspešen napad na sovražnikovo bojno letalo," so dodali v obveščevalni službi.

Ruskega lovca Su-30 so Ukrajinci s pomorskim dronom sestrelili nad Črnim morjem. Foto: Guliverimage

‼️For the first time in history, Warriors from Ukrainian Defense Intelligence destroyed an enemy combat aircraft with a strike from Magura sea drone.



The strike was carried out by Group 13, a special unit of the Defense Intelligence in coordination with Security Service of…