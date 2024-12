Ukrajinski obveščevalci so danes sporočili, da je Ukrajina prvič od začetka ruske invazije z avtonomnim čolnom, tako imenovanim pomorskim dronom, ki je voden na daljavo in opremljen z raketami, nad Črnim morjem uničila ruski vojaški helikopter Mi-8. Videoposnetek, ki so ga predstavili kot dokazno gradivo, prikazuje helikopter, proti kateremu s plovila poleti več raket, zadet helikopter pa nato začne padati proti gladini morja.

Pomembnejši poudarki dneva:



ZDA so danes uvedle sankcije proti iranskim in ruskim organizacijam zaradi domnevnega vmešavanja v ameriške volitve z namenom razdelitve Američanov. Sankcije so uvedle proti organizaciji CPDC, povezani z iransko revolucionarno gardo, in ruskemu Centru za geopolitično ekspertizo, ki je povezan z rusko obveščevalno službo GRU.

"Vlade Irana in Rusije so si za cilj postavile naše volilne procese in institucije ter s ciljno usmerjenimi kampanjami dezinformacij poskušale razdeliti ameriške državljane," je sporočil predstavnik ameriškega ministrstva za finance Bradley Smith.

V napadu na ruske vojaške helikopterje nad Črnim morjem – ukrajinski čoln brez krmarja Magura V5 naj bi na merek vzel najmanj dva – je bil uničen en helikopter Mi-8, enega pa so zadeli, a naj bi se mu uspelo varno vrniti v oporišče, je danes sporočila ukrajinska obveščevalna služba.

V Moskvi domnevnega uničenja helikopterja z raketo, ki je poletela s tako imenovanega pomorskega drona, še niso komentirali, je pa rusko ministrstvo za obrambo prek družbenih omrežij danes sporočilo, da so uničili osem ukrajinskih avtonomnih vojaških čolnov.

Ti so v zadnjem letu ruskim silam na Črnem morju povzročili ogromno težav. Ukrajini je z njimi uspelo uničiti rusko patruljno ladjo Sergej Kotov, redno pa jih uporabljajo tudi v napadih na ruska skladišča orožja.

Razbitine ukrajinskega drona so povzročile požar v skladišču nafte v ruski regiji Smolensk, ki meji na Belorusijo, je danes sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Anohin. Nad regijo je sicer zračna obramba po navedbah Moskve ponoči sestrelila deset ukrajinskih dronov. Ruski izstrelki so medtem v ukrajinski regiji Sumi povzročili gmotno škodo.

Po besedah Anohina je sicer zračna obramba v regiji Smolensk zatrla ukrajinski napad z brezpilotnimi letalniki. Vendar pa so razbitine enega od dronov padle na tamkajšnje skladišče nafte in povzročile požar, ki pa naj ne bi predstavljal nevarnosti za okoliške prebivalce.

Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je sicer ruska zračna obramba ponoči na osmimi regijami sestrelila skupno 68 ukrajinskih dronov, med drugim deset nad regijo Smolensk, 25 nad regijo Brjansk in 17 nad zasedenim Krimskim polotokom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz varnostnih razlogov sta delovanje začasno ustavili letališči v sicer od ukrajinske meje precej oddaljenem Kazanu in Vladikavkazu.

Medtem je tudi ruska stran izvedla nov napad na Ukrajino. Ruske rakete in brezpilotni letalniki so v mestu Šostka v severni regiji Sumi uničili in poškodovali več stavb, je danes sporočil župan mesta Mikola Noha. Morebitnih žrtev ni omenjal.

Ostanki ruskih raket so gmotno škodo povzročili tudi v vzhodnem delu Kijeva, pa je sporočila tamkajšnja vojaška uprava.

Evropska komisija je po kritikah zoper slovaškega premierja Roberta Fica zaradi njegovega obiska Moskve sporočila, da je Evropska unija pripravljena začasno ustaviti dobavo ruskega plina prek Ukrajine.

Tiskovna predstavnica Komisije je v ponedeljek sporočila, da je evropska plinska infrastruktura dovolj prožna, da srednjo in vzhodno Evropo po alternativnih poteh oskrbuje s plinom, ki ni ruskega izvora. "Učinek ukinitve tranzita plina skozi Ukrajino na evropsko varnost je omejen," je dejala po poročanju portala Index.hr.

Evropska plinska infrastruktura se je po navedbah Komisije okrepila z znatnim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina, zanesljivost oskrbe pa so v zadnjih letih okrepili tudi ukrepi za energetsko učinkovitost in širitev obnovljivih virov energije.

Kijev ne bo podaljšal pogodbe o tranzitu plina z Rusijo

Ukrajina, ki se že skoraj tri leta upira ruski invaziji, bo v začetku prihodnjega leta ustavila tranzit ruskega plina. Obstoječa tranzitna pogodba se izteka, Kijev pa je vnaprej napovedal, da je ne bodo podaljšali.

Prekinitev dobave predstavlja posebne težave za Slovaško. V pismu Komisiji je Fico tako v nedeljo zapisal, da je "tiho sprejemanje enostranske odločitve (ukrajinskega predsednika Volodimirja op. p.) Zelenskega" o blokiranju tranzita ruskega plina napačno in neracionalno ter bo vodilo do "povečanih napetosti in recipročnih ukrepov". Po njegovih besedah ​​bo prekinitev tranzita bolj škodovala Uniji kot Rusiji.

Fico je v petek Ukrajini zagrozil, da ji lahko njegova država v zameno prekine oskrbo z elektriko, Zelenski pa je Fičevo grožnjo označil za ukaz Kremlja. Slovaški premier je prejšnji teden v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina, zaradi česar sta ga Evropska unija in Ukrajina ostro kritizirali.

Slovaški premier Robert Fico je pred dnevi v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters