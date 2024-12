Putin postavil ultimat: Čas imate do konca aprila 2025

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal odlok, ki nezakonitim migrantom v Rusiji nalaga, da do konca aprila prihodnje leto bodisi uredijo svoj status priseljenca bodisi zapustijo državo. Že s 1. januarjem prihodnje leto bodo v okupiranem Zaporožju, regiji Ukrajine, ki si jo je priključila Rusija, vse prebivalce in prebivalke brez veljavnega ruskega potnega lista začeli obravnavati kot tujce – tudi Ukrajince, ki so tam živeli pred rusko invazijo na Ukrajino.