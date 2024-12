Zapisi ubitega vojaka razkrivajo: v Rusijo niso prišli le "navadni" borci

Ukrajinske sile za posebne operacije so pri severnokorejskem vojaku, ki je umrl med boji v ruski regiji Kursk, katere del nadzoruje ukrajinska vojska, odkrile dnevnik, ki ga postopno prevajajo in objavljajo njegovo vsebino. Zadnji preveden zapis je med drugim razkril pomembno podrobnost: Severna Koreja je v Rusijo za pomoč v boju proti Ukrajini poslala tudi svoje elitne vojake.

Edinstven vpogled v misli severnokorejskega vojaka

Severnokorejski vojak Džeong Hong Jong, ki je bil v ruski regiji Kursk ubit okrog okrog 19. decembra, je imel pri sebi ročno napisan dnevnik, ki so ga odkrile ukrajinske sile za posebne operacije. Prevedene odseke dnevnika so nato okrog božiča začeli objavljati na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook.

Dnevnik je po navedbah tiskovnega predstavništva ukrajinskih sil za posebne operacije ponudil edinstven vpogled v doživljanje vojne v Ukrajini oziroma na območju ruske regije Kursk s strani pripadnika severnokorejske vojske.

Prvi prevedeni zapis Jonga, ki so ga na Facebooku delili 24. decembra, je vseboval rojstnodnevno čestitko njegovemu prijatelju Song Ji Mjongu, sicer prav tako vojaku. "Čeprav sem zapustil domovino in sem v Rusiji, mojemu najboljšemu prijatelju in bratu v orožju Song Ji Mjongu želim vse najboljše za rojstni dan. 9. december 2024."

Drugi prevedeni zapis je opisoval Jongovo idejo za klatenje ukrajinskih brezpilotnih letalnikov oziroma dronov z uporabo tako imenovane žive vabe - vojaka, ki bi pritegnil pozornost upravljavca drona. Z "živo vabo" bi sodelovala še dva vojaka, ki bi dron sestrelila, ko bi se ta osredotočil na prvega vojaka.

Tretji zapis namiguje, da je Severna Koreja v Rusijo poslala elitne vojake

Zadnji prevedeni zapis, ki so ga ukrajinske sile za posebne operacije objavile v soboto, medtem med drugim razkriva, da je bil član tako imenovanih Rdečih posebnih enot oziroma Rdečih poveljnikov, kar naj bi bila domnevna elitna veja severnokorejskih oboroženih sil.

V zapisu je med drugim izrazil neomajno zvestobo do domovine (Severne Koreje) in njenega vrhovnega voditelja Kim Džong Una in razkril, da mu je domovina s tem, ko je odpotoval na fronto v Rusijo, dala novo priložnost, da se odkupi za "neodpustljive" grehe. Vojak piše tudi o tem, da naj bi "izdal" svojo domovino in njenega vrhovnega vodjo.

Zapiski severnokorejskega vojaka, ki jih počasi prevajajo ukrajinske sile za posebne operacije. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

"Šel bom na fronto te operacije in brez vprašanj sledil navodilom vrhovnega poveljnika Kim Džong Una, četudi me bo to stalo življenja. Svetu bom pokazal nepremagljiv pogum in požrtvovalnost Rdečih posebnih enot (Rdečih poveljnikov) Kim Džong Una. Ko zmagamo vojno in se vrnem v domovino, bom partiji poslal prošnjo za ponovno pridružitev."

Zapis severnokorejskega vojaka razkriva, da je Severna Koreja v Rusijo poslala ne le preproste vojake, temveč tudi elitne borce, Džeon Hong Jong pa je bil eden od njih, so navedli pri ukrajinskih silah za posebne operacije.

Po navedbah Ukrajine je med severnokorejskimi vojaki v Rusiji že več tisoč žrtev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 24. decembra sicer razkril ukrajinsko oceno, da je bilo med boji v ruski regiji Kursk, v katerih na eni strani sodelujejo pripadniki posebnih enot Ukrajine, na drugi pa ruski in severnokorejski vojaki, ubitih ali ranjenih že okrog 3.000 severnokorejskih vojakov.

Bela hiša je v petek, 27. decembra, medtem razkrila obveščevalno poročilo o aktivnostih severnokorejskih enot v Rusiji, ki je odnos ruskih vojaških poveljnikov do vojakov iz Severne Koreje opisalo kot izrazito brezbrižen. Ruski poveljniki naj bi severnokorejske vojake videli kot povsem pogrešljive in jih zato pošiljali v brezupne napade, zaradi česar naj bi bilo v vrstah severnokorejskih enot ogromno žrtev.

Nekateri severnokorejski vojaki so po navedbah Američanov medtem raje storili samomor kot pa da bi se predali ukrajinskim silam.