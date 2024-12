Ruska reka, ki je rdeča od krvi severnokorejskih vojakov?

Severnokorejski vojaki so trenutno nameščeni v regiji Kursk v Rusiji. Ta regija je deloma pod nadzorom ukrajinskih vojakov. Naloga severnokorejskih vojakov je, da ukrajinske vojake preženejo iz regije. "Velika reka, ki prečka smer napada, je vedno zelo neugodna za napadalca," nemški medij Frankfurter Rundschau navaja znanega pruskega vojaškega teoretika Carla von Clausewitza.

Napadi severnokorejskih vojakov na mesto Plehovo

Kot piše ameriški medij Forbes, so severnokorejske enote nedavno to na lastni koži izkusile na reki Psel. Reka je delovala kot naravna ovira in upočasnila njihovo ofenzivo. Severnokorejske izgube so bile velike.

Mesto Plehovo je branilo le okoli sto Ukrajincev in severnokorejski vojaki v Putinovi službi so ga morali napasti v treh valovih, da so ga zavzeli. Potem ko je mesto padlo v roke severnokorejskih vojakov, so se ukrajinske čete utrdila na novih položajih severno in zahodno od vijugaste reke Psel.

So severnokorejski vojaki padli v ukrajinsko past?

Ukrajinci so s svojih položajev neovirano streljali na Severnokorejce in Ruse, ki so se bližali reki, jo prečkali in poskušali vzpostaviti mostišče, piše Forbes. Ukrajinski taktični umik pri Plehovem naj bi povzročil osem kilometrov globoko udrtino na tej frontni črti.

Severna Koreja je velika zaveznica Putinove Rusije. Foto: Guliverimage

Samo mesto morda ni imelo posebnega strateškega pomena, kot domnevajo strokovnjaki. Morda je šlo za namerno past, namenjeno povzročanju številnih izgub tamkajšnjim severnokorejskim enotam.

Velike izgube med severnokorejskimi vojaki

Po poročilih so se Ukrajinci soočili s petkrat več severnokorejskimi vojaki. A so bili zelo uspešni pri zadajanju izgub Severnim Korejcem. Po poročanju ukrajinskega novinarja Andrija Capljenka so severnokorejske enote 92. in 94. posebne brigade izgubile polovico svoje bojne učinkovitosti.

Kot je za Euronews dejal neimenovani visoki pripadnik ameriške vojske, je število žrtev med severnokorejskimi enotami na splošno veliko, ker severnokorejski vojaki niso preizkušeni v bitkah. Severnokorejska pehota naj bi tako korakala čez odprta polja sredi belega dne. Naravnost v "zid ukrajinske ognjene moči".

Reke so zavirale rusko prodiranje

Od začetka ukrajinske vojne februarja 2022 se je Ukrajina kljub nižji bojni moči lahko uprla ruskim zavojevalcem. Reke so imele veliko vlogo pri ohranjanju Ukrajine v enakopravnem položaju.

Podpolkovnik iz nemško-britanskega inženirskega bataljona Florian Loges v podkastu bundeswehra pojasnjuje, da morajo v Srednji in Vzhodni Evropi napadalci pričakovati, da bodo morali na vsakih 40 do 60 kilometrov prečkati večjo reko. Če ni dovolj prehodov čez reko, morajo čete s pomočjo inženirskih enot ustvariti svoje prehode.