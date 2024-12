Srhljivo opozorilo poznavalca: Lahko pričakujemo ruski napad z veliko žrtvami

Napadi v obliki sabotaž, načrtov atentatov ali škode na kritični infrastrukturi so se povečali, je v intervjuju za Sky News povedal James Appathurai, ki je pri Natu odgovoren za strategije boja proti hibridnim napadom in tudi svetuje generalnemu sekretarju zavezništva.

Ruski hibridni napadi

Appathurai glede ruskih hibridnih oziroma nekonvencionalnih napadov pravi, da obstaja realna možnost, da bo eden od teh napadov povzročil znatno število žrtev ali znatno gospodarsko škodo. Nato mora biti na to pripravljen. Takrat mora Nato tudi vedeti, kaj storiti, opozarja.

"Dokumentiranih je bilo na desetine, morda do sto takšnih primerov in še veliko več je spodletelih načrtov," je Appathurai dejal glede ruskih sabotaž in dodal: "Zdaj doživljamo nekaj, kar bi bilo pred petimi leti popolnoma nesprejemljivo, vendar smo se tega vedno bolj navajali."

Nato prenavlja strategijo boja proti hibridnim napadom

Opozarja, da je značilnost hibridnih napadov ta, da je težko identificirati krivce in jih pozvati k odgovornosti. Appathurai je porast hibridnih napadov povezal z obsežno rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022.

Njegova ekipa trenutno prenavlja Natovo strategijo, da bi bolje razumela, odvrnila in se odzvala na grožnje hibridnega vojskovanja. Prejšnja strategija iz leta 2015 velja za zastarelo, saj so se varnostne razmere zaradi Rusije močno poslabšale.

Bi lahko hibridni napad sprožil 5. člen Nata?

Nova strategija naj bi vključevala načrte za boj proti različnim vrstam hibridnih napadov iz Rusije ter drugih nasprotnikov, kot so Kitajska, Iran in Severna Koreja.

Hibridni napadi bi lahko sprožili tudi kolektivni vojaški odziv v skladu s 5. členom Nata. V skladu s tem se napad na enega člana šteje za napad na vse.

Poškodbe kritične infrastrukture v Baltskem morju

Apparthurai je dejal, da morajo države članice Nata tako med seboj kot v odnosih z Moskvo jasno opredeliti raven dejanj t. i. sivega območja, ki zahtevajo kolektivni odziv obrambnega zavezništva, vključno z morebitno uporabo vojaške sile.

James Appathurai za Sky News o nevarnostih ruske hibridne vojne:

Kot vemo, so bili v Baltskem morju v zadnjem času pogosti primeri poškodb kritične infrastrukture v morju, ki naj bi bila povzročena namerno. Pred nekaj dnevi je bil pri Finski poškodovan podvodni električni kabel. Ali bi lahko šlo za sabotažo, se preverja.

Preiskava tankerja Eagle S

Preiskovalci se osredotočajo na ladjo Eagle S, ki jo EU povezuje z Rusijo. Potem ko je bil kabel poškodovan, je Nato sporočil, da želi okrepiti svojo prisotnost v Baltskem morju.

V začetku novembra sta bila v Baltskem morju prerezana dva kabla, eden med Švedsko in Litvo ter drugi med Nemčijo in Finsko, kar je takoj vznemirilo države članice in Nato ter nakazalo sabotažo.

Grožnja Putinovega tajnega ladjevja

Apparthurai je že opozoril na grožnjo, ki predstavljajo t. i. rusko tajno ladjevje oziroma rusko ladjevje v senci: "Imajo tako imenovane raziskovalne ladje. Imajo majhne podmornice. Imajo brezpilotna, daljinsko vodena plovila. Imajo potapljače in razstrelivo."