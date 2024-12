"Doslej je bila Evropa prisiljena izvajati interese Amerike, mi pa to zavračamo," je dejal sovodja stranke Tino Chrupalla za nemški medij Welt am Sonntag.

Razmislek o članstvu Nemčije v Natu?

Nato mora sprejeti in spoštovati interese vseh evropskih držav, vključno z interesi Rusije, je dejal in dodal: "Če Nato tega ne more zagotoviti, bo morala Nemčija razmisliti, v kolikšni meri je to zavezništvo še koristno za nas."

Chrupalla je nemško vlado tudi pozval, naj prizna zmago Rusije v ukrajinski vojni. "Rusija je zmagala v tej vojni. Realnost je dohitela tiste, ki pravijo, da želijo Ukrajini omogočiti zmago v vojni," je prepričan.

Volilni program AfD je bolj naklonjen Natu

Chrupalla je v svojih razmišljanjih o Natu izbral ostrejše formulacije od tistih, ki jih vsebuje osnutek volilnega programa, ki naj bi ga strankarska konferenca AfD sprejela januarja prihodnje leto.

V volilnem programu piše: "Dokler ne bo vzpostavljeno neodvisno in učinkovito evropsko vojaško zavezništvo, članstvo v Natu in aktivna vloga Nemčije v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ostajata osrednja elementa naše varnostne strategije."