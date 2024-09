Na farmi poslanca nemške skrajne desnice čebulo pobirajo Lukašenkovi politični zaporniki

Jörg Dornau, član Alternative za Nemčijo (AfD) na Saškem, naj bi sklenil dogovor z lokalnim Centrom za izolacijo storilcev kaznivih dejanj in v svojem podjetju s sedežem v Belorusiji zaposlil beloruske politične zapornike, poroča beloruski lokalni medij Reform.news.

Jörg Dornau skrajno levo. Foto: Guliverimage

Kot je povedal eden izmed zapornikov, na farmi čebule delajo v nemogočih pogojih, zajtrkujejo ob sedmih zjutraj, čez dan so brez vode in hrane, naslednji obrok pa dobijo šele ob osmih zvečer. Ponoči spijo v mrzli kleti.

Delo nadzoruje delovodja, ki odloča o tem, ali bo zapornik plačan. Zasluženi denar, to je okoli pet evrov na dan, pa naj bi šel za vzdrževanje centra za pripor.

Dornau naj bi si nasad čebule tudi ogledal in se osebno srečal s svojimi zaposlenimi. "Celo videl sem ga. Visok in plešast moški," je povedal eden od zapornikov in dodal, da se je pripeljal z avtomobilom nemške registrske tablice ter si ogledal, kako skupaj z najetimi delavci pobirajo čebulo.

Dornau se na poročanje Politica ni odzval. Saški parlament pa mu je sicer prejšnji mesec naložil globo v višini 20.862 evrov, ker ni razkril svoje vpletenosti v podjetje. V Belorusiji je bilo registrirano oktobra 2020.

Po podatkih beloruske organizacije za človekove pravice je v Belorusiji priprtih več kot 1.300 političnih zapornikov. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je po predsedniških volitvah leta 2020, ki so jih mnogi označili za prevaro, okrepil politično represijo in zaprl številne nasprotnike.