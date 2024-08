Na prizivnem sodišču v Beogradu je danes potekala obravnava glede izročitve beloruskega novinarja, aktivista in režiserja Andreja Gnjota, ki mu v Minsku očitajo utajo davkov. Gnjot je obtožbe zavrnil in jih označil za poskus utišanja političnih nasprotnikov. Sodišče bo o zadevi odločilo najkasneje v 30 dneh.

Prizivno sodišče v Beogradu bi o usodi Andreja Gnjota po poročanju portala N1 Srbija lahko odločilo že danes, sodba pa bo pravnomočna. V njegovo podporo je danes proti izročitvi potekal tudi shod.

Tožilstvo je ostalo pri stališču, da so izpolnjeni vsi pogoji, da ga izročijo Belorusiji. Obramba je medtem trdila, da Gnjota beloruske oblasti preganjajo zaradi njegovih političnih stališč in da bi izročitev zanj pomenila smrt, poroča portal.

Gnjota, ki velja za ostrega kritika beloruskih oblasti, so v Srbiji pridržali oktobra lani. Višje sodišče je maja nepravnomočno odločilo, da ga izročijo Belorusiji, in njegovi odvetniki so se na razsodbo pritožili. Od tedaj je v hišnem priporu.

Očitajo mu utajo davkov

V Minsku beloruskemu aktivistu očitajo utajo davkov, kar zavrača kot lažne obtožbe in kot enega od načinov, s katerim beloruski predsednik Aleksander Lukašenko poskuša utišati kritike in politične nasprotnike.

Srbske pravosodne oblasti je k temu, da zaustavijo njegovo izročitev, v odprtem pismu v ponedeljek pozvala tudi skupina evropskih intelektualcev, režiserjev, igralcev in drugih umetnikov. Peticijo so med drugim podpisali francoska igralka Juliette Binoche, nemška igralka Sandra Hüller in dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijevič ter več kot 20 srbskih režiserjev in kulturnikov.

Čaka ga zapor, mučenje in celo smrtna kazen

Pobudnik peticije, beloruski igralec Mitja Savelau, ki živi v Londonu, je za N1 Srbija opozoril, da Gnjotu v Belorusiji grozijo zapor, mučenje in celo smrtna kazen.

"Absolutno upamo, da bo osvobojen, torej, da ga ne bodo izročili. Zame je grozno, da srbske oblasti še naprej delajo na tem primeru, ker je Belorusija avtoritaren režim," je dodal.

Gnjot je eden od številnih beloruskih državljanov, ki so leta 2020 sodelovali na množičnih protivladnih protestih zaradi domnevnega prirejanja volilnih rezultatov. Lukašenko se je tedaj razglasil za zmagovalca, opozicija s Svetlano Tihanovsko na čelu pa se je podala na ulice. Oblasti so proteste zatrle, številne protestnike so zaprli, veliko jih je tudi zapustilo državo. Po oceni nevladne organizacije za človekove pravice Pomlad (Vjasna) je v državi okoli 1400 političnih zapornikov.

Z Gnjotom smo se pogovarjali prejšnji teden. Za Siol.net je spregovoril o mesecih, ki jih je preživel v največjem beograjskem zaporu, o življenju v hišnem priporu in današnjem dnevu.