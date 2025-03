Razkrili tajno rusko jedrsko izstrelišče na evropskih tleh

Baza streliva Asipovičov, približno sto kilometrov jugovzhodno od prestolnice Minsk, se kot potencialna lokacija za jedrsko orožje ne omenja prvič. O sumljivih gradbenih in drugih posegih v bazi je na podlagi satelitskih posnetkov že maja lani pisal The New York Times, vendar takrat še ni bilo na voljo dovolj informacij, da bi lahko že s precejšnjo gotovostjo zaključili, da nameravajo Rusi tja namestiti jedrsko orožje.

Nove dokaze o zelo verjetni tajni jedrski bazi pa so te dni izbrskali novinarji Radia Svobodna Evropa, ki mu je pred kratkim ameriška administracija odrekla finančno pomoč. Poleg novih satelitskih posnetkov na novo zgrajenih dodatnih poslopij in skladišč, kamor bi lahko namestili ruske rakete Iskander, ki lahko nosijo jedrske konice, so novinarji v projektni dokumentaciji za bližnjo železniško povezavo našli informacije o skladišču kalijevega jodida.

Na videz nedolžna fotografija potrdi zgodbo

Po beloruskih predpisih je tako skladišče lahko le v stokilometrskem radiju jedrske elektrarne ali na območju evakuirane cone severno od Černobila. Ker baza streliva Asipovičov ne ustreza nobenemu od teh dveh kriterijev, novinarji Radia Svobodna Evropa sklepajo, da tam kalijev jodid skladiščijo zaradi prisotnosti jedrskega orožja.

The Russian and Belarusian presidents have spoken publicly about deploying Russian nuclear weapons to Belarus without revealing where the missiles might be stored.



This photo may have disclosed one of the locations.



Read the full story: https://t.co/a7GBSZr9CL pic.twitter.com/GIHQC8Fgwy — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 26, 2025

A ključni kamenček v mozaiku te zgodbe je na videz nepomembna fotografija, ki jo je beloruska vojska objavila že septembra lani. V osrednjem kadru lahko vidimo predajo vojaškega priznanja pred bazo Asipovičov, a zanimiv je zgolj detajl stene vojaškega objekta, kjer je nameščen merilnik radioaktivnosti beloruskega podjetja Atomtex.

Kot piše Radio Svobodna Evropa, takšne naprave uporablja le 8. brigada za radioaktivno varnost, kemično in biološko zaščito ter vojaška enota 7434, ki ščiti jedrsko elektrarno Astravec v severozahodni Belorusiji.

Zadeli bi lahko večji del Latvije, Litve, Poljske in Ukrajine

Dokumentacijo o projektu nadgradnje baze Asipovičov je radiu posredoval Belpol, skupina nekdanjih beloruskih varnostnih uradnikov, ki zdaj delujejo proti Lukašenkovemu režimu. Dokumenti vsebujejo vse podrobnosti o projektu, ki naj bi ga z desetimi milijoni evrov financiralo ministrstvo za obrambo.

Asipovichy - one of the most militarily interesting regions of Belarus now. Soviet nuclear missiles that threatened half of Europe were stationed here. Now, apparently, infrastructure for Russian nuclear weapons is being built here.@planet @konrad_muzyka pic.twitter.com/2i2ah9W2y4 — Andrei Shauliuha (@Shavlugo) March 24, 2025

Beloruski predsednik Lukašenko je februarja lani napovedal dobavo dveh enot z vozili za rakete Iskander. Z dosegom 500 kilometrov bi lahko rakete, izstreljene iz Asipovičova, zadele večji del Latvije, Litve, Poljske in Ukrajine.