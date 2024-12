Netipična kandidatka, na katero stavi skrajna desnica

Skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) je danes na srečanju v Berlinu vodjo stranke Alice Weidel predlagala za svojo vodilno kandidatko za predčasne parlamentarne volitve februarja prihodnje leto. To je prvič, da je protipriseljenska in evroskeptična stranka predlagala kanclerskega kandidata, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Danes je velik dan za stranko in velik dan za Nemčijo," je Weidel dejala na skupni novinarski konferenci s sopredsednikom Tinom Chrupallo. Kot je dejala Weidel, ima njena stranka pravico do vladanja, pri čemer se je sklicevala na rezultate javnomnenjskih raziskav.

Weidel se je Alternativi za Nemčijo (AfD) pridružila kmalu po njeni ustanovitvi oktobra 2013. Po njenih besedah jo je stranka najprej pritegnila zaradi njenega nasprotovanja evru. Junija 2015 je bila izvoljena v zvezni izvršni odbor AfD. Aprila 2017 je bila izvoljena med kandidate, ki bi v morebitni vladi prevzeli vodilna mesta. Je prva lezbijka , ki je bila vodilna kandidatka svoje stranke. Mediji jo uvrščajo v zmernejšo konservativno frakcijo znotraj AfD.

Predčasne volitve naj bi potekale konec februarja

AfD je v parlament pa je prvič vstopila leta 2017, v anketah trenutno po vsej državi dosega med 18 in 19 odstotkov podpore in je na drugem mestu za krščanskimi demokrati (CDU/CSU), ki jih podpira od 32 do 33 odstotkov Nemcev. Vladajoče socialdemokrate kanclerja Olafa Scholza bi glede na sedanje ankete volilo okoli 18 odstotkov Nemcev.

Scholz je napovedal, da namerava še ta mesec izvesti glasovanje o zaupnici, kar naj bi po pričakovanjih privedlo do predčasnih volitev 23. februarja prihodnje leto.