ZDA so danes naznanile nov sveženj pomoči v vrednosti 2,5 milijarde dolarjev za Ukrajino. Pomoč vključuje orožje in strelivo za ukrajinsko vojsko, pa tudi dodatna sredstva v okviru pobude za varnostno pomoč Ukrajini. Kasneje je ministrstvo za finance napovedalo še izplačilo 3,4 milijarde dolarjev podpore.

Odhajajoči predsednik Joe Biden skuša zagotoviti pomoč Kijevu, preden bo novoizvoljeni predsednik Donald Trump 20. januarja prevzel položaj.

Pri napovedani pomoči v vrednosti 2,5 milijarde dolarjev (2,36 milijarde evrov) gre za sredstva, ki jih je že odobril ameriški kongres. Vključuje orožje in strelivo iz ameriških zalog v vrednosti 1,25 milijarde dolarjev za ukrajinsko vojsko in dodatnih 1,22 milijarde dolarjev varnostne pomoči, v okviru katere se bo vojaška oprema nabavljala od obrambne industrije in partnerjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Biden je napovedal, da bo njegova administracija v celoti izkoristila sredstva, ki jih je dodelil kongres. "Po mojih navodilih si bodo ZDA do konca mojega mandata še naprej neutrudno prizadevale za krepitev položaja Ukrajine v tej vojni," je dejal v danes objavljeni izjavi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kijevu še 3,4 milijarde dolarjev proračunske pomoči

Namen tega svežnja pomoči je pomagati Ukrajini na bojišču takoj in tudi dolgoročno, je še dejal Biden. Po njegovih besedah se ameriško obrambno ministrstvo že ukvarja z dobavo streliva za raketne sisteme himars, optično vodenih izstrelkov, brezpilotnih letalnikov, protitankovskih raket tipa javelin in druge opreme.

Ameriško finančno ministrstvo je ob tem danes napovedalo, da bo Ukrajina prejela še 3,4 milijarde dolarjev proračunske pomoči.

Napoved o novi pomoči Ukrajini prihaja po tistem, ko so ZDA v začetku meseca oznanile sveženj vojaške pomoči v vrednosti 725 milijonov ameriških dolarjev, ki vključuje med drugim protipehotne mine, rakete in drugo strelivo.

Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je na družbenih medijih pozdravil novo pomoč Kijevu in pri tem zapisal, da so ZDA ključna zaveznica Ukrajine.

Ukrajinski premier Denis Šmihal pa je sporočil, da bodo ZDA namenile Ukrajini še 15 milijard dolarjev, ki jih bodo zagotovile s prihodnjimi prihodki iz zamrznjenega ruskega premoženja. Gre za sredstva v okviru dogovora skupine G7, ki jih bodo porabili za socialne in humanitarne namene, poroča dpa.

Administracija predsednika Bidna si prizadeva, da bi Kijevu zagotovila čim več pomoči pred nastopom mandata Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo večkrat dejal, da ni naklonjen nadaljevanju pomoči Ukrajini v njenem skoraj triletnem boju proti ruski agresiji.