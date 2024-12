Pomembnejši dogodki dneva:



14.35 Putin priznal, da je bila ruska zračna obramba aktivna med poskusom pristajanja azerbajdžanskega letala

"V tem času so Grozni, Mozdok in Vladikavkaz napadali ukrajinski bojni droni, ruska zračna obramba pa je te napade odbijala," je po navedbah Kremlja dejal Putin Alijevu. Pri tem po poročanju tujih tiskovnih agencij ni navedel, da je ruska zračna obramba zadela letalo.

Od nesreče v sredo se vrstijo ugibanja, da je letalo morda zadela ruska raketa.

Putin v današnjem pogovoru ni priznal odgovornosti Rusije, se je pa opravičil Alijevu. "Vladimir Putin se je opravičil zaradi dejstva, da se je ta tragični incident zgodil v ruskem zračnem prostoru," so sporočili iz Kremlja.

Alijev pa je Putinu dejal, da je azerbajdžansko potniško letalo strmoglavilo "zaradi zunanjega tehničnega vpliva" nad Rusijo. "Predsednik Ilham Alijev je poudaril, da je potniško letalo Azerbaijan Airlines med letenjem v ruskem zračnem prostoru naletelo na zunanje fizične in tehnične motnje, kar je povzročilo popolno izgubo nadzora," so sporočili iz urada azerbajdžanskega predsednika.

Dodali so, da je Alijev poudaril, da to potrjujejo tudi številne luknje v trupu letala, poškodbe, ki so jih utrpeli potniki in posadka, ter pričevanja preživelih potnikov in članov posadke.

Letalske družbe po strmoglavljenju azerbajdžanskega letala odpovedujejo lete v Rusijo



Več letalskih družb je napovedalo odpoved letov v ruska mesta, potem ko so se po strmoglavljenju potniškega letala družbe Azerbaijan Airlines v Kazahstanu pojavile domneve o morebitni ruski sestrelitvi letala z raketo zračne obrambe.



Lete med Dubajem in mestoma na jugu Rusije Mineralnije Vodi in Soči, ki so bili načrtovani med 27. decembrom in 3. januarjem, je odpovedala letalska družba flydubai iz Združenih arabskih emiratov.



Letalo Embraer 190 azerbajdžanske družbe Azerbaijan Airlines je v sredo vzletelo iz Bakuja in poletelo proti mestu Grozni. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in nato krožilo nad območjem, kjer je na koncu strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana. Umrlo je 38 od skupno 67 ljudi na krovu letala. Foto: Reuters



Kazahstanska letalska družba Qazaq Air je napovedala odpoved letov v rusko mesto Jekaterinburg do konca januarja.



Tudi izraelski letalski prevoznik El Al je sporočil, da začasno prekinja lete v Moskvo. Prav tako je lete na deset ruskih letališč odpovedala družba Azerbaijan Airlines.



Turkmenistan Airlines pa je sporočil, da so "redni leti med Ašgabadom in Moskvo odpovedani 30. decembra in 31. januarja,". Razloga za odločitev niso navedli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

12.40 Fico potrdil pripravljenost gostiti mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino

Slovaški premier Robert Fico je v petek potrdil, da je Slovaško ponudil kot prizorišče za morebitne pogovore med Moskvo in Kijevom o končanju vojne v Ukrajini. V sporočilu na družbenem omrežju Facebook je tudi zagrozil Ukrajini s prekinitvijo dobave elektrike, če bo uresničila napovedi in s 1. januarjem ustavila tranzit ruskega plina na Slovaško.

"Če se bo kdo obrnil na nas in bo želel na Slovaškem organizirati mirovne pogovore o konfliktu med Ukrajino in Rusijo, lahko računa na našo gostoljubnost," je dejal Fico v video sporočilu, ki ga je v petek zvečer objavil na Facebooku.

Povedal je, da se je o predlogu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom med njegovim nedavnim nepričakovanim obiskom v Moskvi in da je zadovoljen s pozitivnim odzivom. Putin je že pred tem dejal, da je Fico med svojim obiskom v Moskvi ponudil Slovaško kot gostiteljico pogajanj, in pozdravil pobudo.

Slovaški premier je v objavi na Facebooku tudi zagrozil Ukrajini s povračilnimi ukrepi, če bo s 1. januarjem ustavila tranzit ruskega plina na Slovaško. "Če bo to neizogibno, bomo prekinili dobavo električne energije, ki jo Ukrajina nujno potrebuje, ko bo imela ozka grla v oskrbi," je dejal.

Z 31. decembrom se izteče sporazum med Rusijo in Ukrajino o tranzitu plina, ki pa ga Kijev zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo ne namerava podaljšati. Ukrajina bo tako po napovedih čez nekaj dni blokirala dobavo ruskega plina prek svojega ozemlja, s čimer bo zaustavila tranzit na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko.

12.05 Ukrajina z brezpilotniki napadla več ruskih regij

Ukrajinske sile so nad več ruskih regij poslale več deset donov, ki jih je ruska zračna obramba sestrelila. Ruske sile so skupaj sestrelile 56 brezpilotnikov, med njimi 28 v regiji Voronež, 11 v Belgorodu in 17 v Rostovu, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V eksploziji brezpilotnega letala v mestu Palatovo sta bili poškodovani dve osebi," je na omrežju Telegram sporočil guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov in dodal, da so bile pri tem poškodovane tri hiše, poroča španska tiskovna agencija Efe.

Guverner regije Vorenež Aleksander Gusev je povedal, da so šrapneli sestreljenega brezpilotnika poškodovali železniško infrastrukturo, kar je oviralo železniški promet med mestoma Pukhovo in Jedakovo.

Omenjeni ukrajinski napad z droni je bil drugi množični napad na ozemlje Rusije v tem tednu. Rusko vojaško poveljstvo je sporočilo, da so v sredo nad petimi regijami sestrelili 58 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

Ukrajina v obrambi pred rusko invazijo v zadnjih mesecih pogosteje napada rusko ozemlje z brezpilotniki in raketami s ciljem okrniti vojaško infrastrukturo Rusije in izboljšati pogajalska izhodišča ob morebitnem začetku mirovnih dogovorov z Rusijo.

Ob tem so avgusta ukrajinske sile delno zasedle rusko obmejno regijo Kursk, ker zdaj potekajo spopadi tudi s severnokorejskimi vojaki, ki se borijo na strani Rusije.

Kljub ukrajinski okrepitvi zračnih napadov na Rusijo in delni zasedbi ruskega ozemlja ruske sile v Ukrajini še naprej postopoma pridobivajo ozemlje predvsem v Donbasu, a tudi v drugih delno zasedenih regijah, pri čemer Ukrajina doživlja veliko večje uničenje in ima več civilnih žrtev kot Rusija pri ukrajinskih napadih, še poroča STA.