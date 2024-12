Ukrajinska vojska robotov napadla Ruse #video

Ukrajinska nacionalna garda je poročala o uspešnem napadu, v katerem so sodelovali samo roboti – od kopenskih robotov, oboroženih s strojnicami, do letečih bojnih brezpilotnih letalnikov. Napadli so ruske položaje v regiji Harkov na severu Ukrajine in zmagali.

"Govorimo o več deset enotah robotske in brezpilotne opreme hkrati na majhnem delu fronte," je pojasnil tiskovni predstavnik 13. brigade nacionalne garde.

Je to znak ukrajinske šibkosti?

To je bil impresiven tehnološki podvig – in skrb vzbujajoč znak šibkosti preobremenjenih ukrajinskih sil. Zlasti kopenska vozila brez posadke trpijo zaradi velikih omejitev in še vedno ne morejo v celoti nadomestiti človeške pehote, piše ameriški medij Forbes.

To, da je morala 13. brigada nacionalne garde celo zamenjati vse ljudi v kopenskem napadu, govori o tem, kako malo ljudi ima brigada v primerjavi z ruskimi enotami, s katerimi se bori. 13. brigada nacionalne garde brani osem kilometrov dolg odsek fronte okoli mesta Hliboke v bližini ukrajinsko-ruske meje. Zadržuje silo štirih ruskih polkov.

Ruske sile številčno krepko presegajo ukrajinske

To je približno dva tisoč Ukrajincev proti približno šest tisoč Rusom. Razmerje v človeški sili je približno enako vzdolž okoli 1.300 kilometrov dolge frontne črte. Ruske enote po številu še vedno močno presegajo ukrajinske enote, kljub temu da so Rusi od februarja 2022 utrpeli približno dvakrat več žrtev kot Ukrajinci.

Ukrajinci so kopenskega robota septembra letos že uporabili za napad na ruski jarek v regiji Kursk v zahodni Rusiji. Rusija je poskušala z lastnimi robotskimi kopenskimi napadi majhnega obsega, vendar za zdaj manj uspešno.

Roboti so zelo slabi pri obrambi položajev

Težava pri uporabi robotov je, da so ti spretni pri nadzoru bojišča in napadu na nasprotnikove položaje, vendar zelo slabi pri obrambi položajev. Forbes piše, da ni jasno, ali bo 13. brigada nacionalne garde poskušala obdržati ruske položaje, ki jih je zavzela v napadu s kopenskimi roboti in brezpilotnimi letalniki.

Po skoraj treh letih vojne je Ukrajina zagotovo vodilna v svetu vojaške robotike. Toda ukrajinska inovativnost je deloma odgovor na njihov obup, ker ne morejo mobilizirati dovolj vojakov, da bi bili kos številu ruskih vojakov, še piše ameriški medij.