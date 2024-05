Ukrajinci napadli rusko ladijsko skladišče na Krimu #video

Ponoči so pripadniki ukrajinske vojske s pomočjo ukrajinskih mornariških brezpilotnih letal magura V5 napadli ladijsko skladišče Rusije na okupiranem Krimu, so sporočili iz ministrstva za obrambo Ukrajine, ki je objavilo tudi videoposnetek napada, ki so ga posnele kamere s čolnov.

Ponoči je posebna enota ministrstva za obrambo Ukrajine s pomočjo ukrajinskih mornariških brezpilotnih letal magura V5 napadla ladijsko skladišče Rusije na okupiranem Krimu. Da bi nevtralizirale napadajoča morska brezpilotna letala na pristopu do zaliva Uzka, so ruske sile na Krimu dvignile bojna letala in helikopterje, za obrambo pa so uporabile tudi osebno orožje ter topove.

Video prikazuje zadetek ruske ladje, Ukrajina pa trdi, da sta bila zaradi napada uničena dva ruska čolna.

Posebna ukrajinska vojaška enota je sicer od začetka leta 2024 uničila že rusko raketno ladjo Ivanovets, veliko desantno ladjo Cesar Kunikov, korveto Sergej Kotov in hitri patruljni čoln Mungoose.