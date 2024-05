Odjeknila močna eksplozija v Lugansku: "Zadeli smo nekaj velikega" #video

Ukrajinci so z močnimi ameriškimi raketami obstrelili okupirani Lugansk, po močni eksploziji je zagrelo, poškodovanih je bilo tudi nekaj ljudi, poroča Newsweek. Voditelji petih evropskih držav članic Nata pa so v torek na srečanju z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom v Pragi potrdili podporo Kijevu v vojni z Moskvo in napovedali, da bo nujno potrebno strelivo v prihodnjih dneh prispelo v Ukrajino.

Videoposnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo močno eksplozijo v okupiranem delu Ukrajine. Na obrobju mesta Lugansk je po eksploziji izbruhnil požar. Napad naj bi izvedla Ukrajina z uporabo ameriških balističnih raket ATACMS oziroma močnega raketnega sistema HIMARS, poroča Newsweek.

Napad se je zgodil, medtem ko ruske sile poskušajo napredovati v vzhodni Ukrajini. Regiji Lugansk in Doneck, ki sestavljata regijo Donbas, sta pod stalnim obstreljevanjem. ZDA so nedavno Ukrajini poslale taktične raketne sisteme (ATACMS), ki lahko zadenejo cilje, oddaljene skoraj 320 kilometrov. Od začetka ruske invazije je ZDA Ukrajini dobavila tudi najmanj 39 raketnih sistemov HIMARS.

Video napada je na omrežju X objavil tudi ukrajinski novinar in vojni poročevalec Iliya Ponomarenko, ki je zapisal: "Dragi bog, to je velik zadetek!"

Artem Lijsohor, vodja ukrajinske regionalne uprave Lugansk, je povedal, da so eksplozije odjeknile v bližini nekdanje letalske šole. Kijev ni prevzel odgovornosti za napad.

Voditelji petih evropskih držav članic Nata so v torek na srečanju z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom v Pragi potrdili podporo Kijevu v vojni z Moskvo in napovedali, da bo nujno potrebno strelivo v prihodnjih dneh prispelo v Ukrajino.

Na skupni delovni večerji s Šmihalom so se voditelji Češke, Poljske, Nizozemske, Danske in Latvije osredotočili predvsem na češko pobudo za nabavo do 800.000 artilerijskih izstrelkov iz držav zunaj EU, ki se ji je pridružila tudi Slovenija.

Ukrajina lahko pričakuje prvo dobavo več deset tisoč 155-milimetrskih izstrelkov v naslednjih dneh, je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal češki premier Petr Fiala.

Petnajst članic EU in Nata je za ta projekt obljubilo približno 1,6 milijarde evrov. Slovenska vlada je za ta namen zagotovila milijon evrov.

Poljski predsednik Andrzej Duda je obljubil podporo pri prevozu artilerijskih izstrelkov, razmere na ukrajinsko-ruski fronti pa je označil za težke. Kot je dejal, Rusija pripravlja novo veliko ofenzivo, artilerija pa ima ključno vlogo pri obrambi.

Šmihal je dejal, da Ukrajina preprečuje, da bi se ponovila situacija iz leta 1939, ko je druga svetovna vojna izbruhnila z napadom Nemčije na Poljsko. "Ukrajina je in bo še naprej zaščitni ščit za Evropo," je obljubil.

"Za ukrajinsko ljudstvo so orožje in oborožitev postali enako pomembni za preživetje kot voda, hrana in zrak," pa je menil nizozemski premier Mark Rutte.

Srečanja v Pragi sta se udeležili tudi danska premierka Mette Frederiksen in predsednica latvijske vlade Evika Silina.

Rusija ob visokih stroških vojne v Ukrajini načrtuje zvišanje davkov

Rusko finančno ministrstvo pa je v torek sporočilo, da načrtuje zvišanje davkov, predvsem za posameznike in podjetja z najvišjimi zaslužki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta korak načrtujejo v luči naraščajočega proračunskega primanjkljaja v zadnjih dveh letih, h kateremu je izdatno pripomogla vojna v Ukrajini.

Odkar je ruska vojska februarja 2022 vkorakala v Ukrajino, Rusija beleži prej redke letne proračunske primanjkljaje. Izguba donosne prodaje energentov v Evropo je skupaj z velikim povečanjem vojaških izdatkov Rusijo prisilila, da je v zadnjih dveh letih za pokritje primanjkljaja posegla v svoj državni premoženjski sklad in si izposodila denar pri bankah v državni lasti.

Finančno ministrstvo v Moskvi sedaj predlaga nove višje davčne stopnje za tiste z najvišjimi dohodki in zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb z 20 na 25 odstotkov, navaja AFP. Spremembe naj bi po podatkih ministrstva v državni proračun prinesle dodatnih 2,6 bilijona rubljev oziroma nekaj več kot 27 milijard evrov.

"Namen sprememb je vzpostaviti pravičen in uravnotežen davčni sistem," je v izjavi v torek povedal ruski finančni minister Anton Siluanov.

Z višjimi davki bi se Rusija odmaknila od enotne stopnje davka na dohodek, ki je bila dolga leta temelj notranje gospodarske politike predsednika Vladimirja Putina. Ta sistem, ki je veljal od leta 2001, je določal enoten 13-odstotni davek na dohodek in je bil zaslužen za krepitev proračuna, izkoreninjenje davčnih utaj in omejevanje črnega trga.

Finančno ministrstvo v Moskvi je sporočilo še, da bodo vojaki, ki se borijo v Ukrajini, v skladu z novim zakonodajnim predlogom deležni določenih davčnih olajšav. Spremembe davčne zakonodaje bi lahko ruski parlament potrdil še letos, veljati pa bi lahko začele leta 2025.

Skupni proračunski primanjkljaj Rusije bo v letih 2022 in 2023 znašal približno 6500 milijard rubljev oz. približno 67 milijard evrov. Letos je Rusija v proračunu predvidela primanjkljaj v višini 1600 milijard rubljev oz. nekaj več kot 16,5 milijarde evrov, kar ustreza približno 0,9 odstotka BDP.