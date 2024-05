To je evropska država z največjo gostoto ruskih agentov na prebivalca

Švica velja za oazo ruskih agentov v Evropi. V državi naj bi delovalo okoli 80 ruskih agentov ruskih obveščevalnih služb, kot so SVR, GRU in FSB. To pomeni, da je Švica glede na število prebivalcev evropska država z največjo gostoto ruskih agentov. V Švici naj bi ruski agenti tudi pripravljali napade s strupi v drugih evropskih državah. A kot kaže, bo zdaj Švica uvedla strožjo politiko proti ruskim agentom.

V nevtralni Švici prebiva okoli 218 ruskih diplomatov. Za primerjavo: v Italiji, ki ima precej več prebivalcev, je trenutno zgolj 44 ruskih diplomatov.

Vsak tretji ruski diplomat naj bi bil agent

Po navedbah švicarskega Zveznega obveščevalnega urada (NDB) vsaj vsak tretji ruski diplomat v Švici dela za eno od ruskih obveščevalnih služb: ali za rusko zunanjeobveščavalno službo (SVR), vojaško obveščevalno službo (GRU) ali notranjo obveščevalno službo (FSB).

To torej pomeni, da je v Švici vsaj okoli 80 ruskih agentov in agentk. Kot je za švicarski medij SonntagsZeitung dejal neki anonimni uslužbenec NDB, je s tem Švica država z največjo gostoto ruskih agentov na prebivalca.

Švicarska zadržanost do izgonov

Razloga za to stanje sta predvsem dva. Prvi je zelo zadržana švicarska politika do izganjanja tujih diplomatov. Zadnji primer izgona ruskih diplomatov, ki so zarad vohunjenja morali zapustiti Švico, sega v konec 90. let preteklega stoletja.

Švica je v zadnjem času tarča pozornosti ruskih agentov zaradi mirovne konference o Ukrajini, ki bo 15. in 16. junija letos v švicarskem kraju Bürgenstock. Na konferenci, na kateri ruskih predstavnikov ne bo, bodo skušali poiskati rešitev za konec vojne v Ukrajini. Bürgenstock (na fotografiji) je počitniški kraj, ki leži pod istoimensko goro in nad luzernskim jezerom. Foto: Guliverimage

Drugi razlog za švicarsko zadržanost je strah pred ruskimi povračilnimi ukrepi. Šef NDB Christian Dussey je dejal, da ni mogoče izgnati vsakega ruskega diplomata, ker bi z ruskimi povračilnimi ukrepi Švica ostala brez vseh svojih diplomatov v Moskvi.

So se ruski agenti za napad na Skripala pripravljali v Ženevi?

Zaradi te švicarske zadržanosti se ruski agenti v tej državi počutijo kot ribe v vodi. Po nekaterih podatkih naj bi bil prav Švica država, v kateri naj bi ruski agenti pripravljali napade s strupom v drugih državah.

Tako naj bi napad z novičokom na prebeglega ruskega agenta Sergeja Skripala v Angliji leta 2018 ruski agenti pripravili v Ženevi. To je za SonntagsZeitung povedal neki anonimni švicarski diplomat.

Kdaj bo Švica sprejela ukrepe proti ruskim agentom?

Morda pa Švica kmalu ne bo več oaza za ruske agente. Na pobudo socialističnega poslanca v švicarskem parlamentu Fabiana Moline je namreč parlament podprl predlog, ki zveznemu svetu (to je švicarska vlada) nalaga pripravo zakonodaje ali sprejetje ukrepa, ki bo omogočal lažje izgone tujih agentov iz Švice.

Predlog je že lani podprl državni svet švicarskega parlamenta s 103 glasovi za, 74 glasovi proti in ​​19 vzdržanimi glasovi. Ta teden je predlog podprl še kantonalni svet švicarskega parlamenta. Za Molinov predlog je bilo 32 glasov, proti jih je bilo devet in dva sta bila pa vzdržana.