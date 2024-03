Če rešite to uganko, lahko postanete agent obveščevalne službe

Na družbenem omrežju LinkedIn je britanska obveščevalna služba GCHQ objavila kviz, s katerim je preizkusila veščine vseh, ki jih zanima delo obveščevalnega analitika. Na ilustraciji, ki so jo objavili, je trinajst skritih elementov, ki predstavljajo črke abecede.

Naloga je te črke prepoznati in jih sestaviti v skrito sporočilo. Njihova objava je pritegnila veliko pozornosti in pod njo je bilo več kot sedemsto komentarjev tistih, ki so poskušali ugotoviti skrito sporočilo, piše hrvaški medij Index.

Agencija potrebuje pravo mešanico umov

"Reševanje problemov je bistvo našega početja. Naši ljudje se vsak dan soočajo z najzapletenejšimi izzivi, da bi pomagali ohraniti državo varno. To je mogoče le z združevanjem mešanice umov – ljudi, ki lahko vidijo stvari drugače ali razmišljajo zunaj okvirov. Da bi proslavili naš prihod na LinkedIn, smo sodelovali z umetnikom Justinom Eagletonom, da bi ustvarili to posebno vizualno sestavljanko, ki jo morate dokončati," so zapisali v GCHQ.

Direktorica GCHQ Anne Keast-Butler je dejala, da agencija potrebuje pravo mešanico umov, da se spopade z izzivi kompleksnega sveta. "Za nas to pomeni vključitev ljudi z različnimi izkušnjami, vpogledi, znanjem in ustvarjanje ekipe, v kateri ima vsakdo svojo vlogo. Ta raznolikost je kritičnega pomena," pravi Keast-Butlerjeva.

Rešitev uganke

GCHQ je na LinkedInu pozneje objavil tudi rešitev uganke. Sporočilo, ki je bilo skrito na sliki, je: Potovanje v GCHQ (izvirno Journey to GCHQ). Tukaj lahko najdete skrite elemente:

Foto: LinkedIn/GCHQ