Zahodni obveščevalci: Rusija uporablja srbskega agenta za infiltracijo v institucije EU

Ruska obveščevalna služba uporablja srbskega agenta za infiltracijo v institucije EU in širjenje prokremeljskih govoric o svoji invaziji na Ukrajino, trdijo zahodne obveščevalne službe.

Še oktobra 2023 se je srbski državljan Novica Antić – aktivni "agent za vpliv", ki je zavestno tesno sodeloval z rusko varnostno agencijo – sestal z evropskimi uradniki v Bruslju in zlasti s poslanci Evropskega parlamenta, piše ameriški medij Politico, ki se sklicuje na poročilo zahodnih obveščevalnih služb.

Srečanje z evroposlanci

Med temi evropskimi poslanci so bili nemška poslanka Zelenih Viola von Cramon-Taubadel, poslanka italijanskih socialistov in demokratov Alessandra Moretti in Vladimir Bilčik, slovaški član konservativne skupine Evropske ljudske stranke.

V poročilu obveščevalnih služb ni ničesar, kar bi kazalo na to, da so omenjeni trije evroposlanci vedeli za Antićeve povezave s FSB, ko so se srečali z njim, piše Politico. Nobeden od treh evropskimi poslancev se ni odzval na Politicovo prošnjo za komentar.

Srečanje s sindikalisti

Antić, predsednik srbskega vojaškega sindikata, se je srečal tudi s predstavniki sindikatov Euromil in Epsu, ki zastopajo pripadnike oboroženih sil oziroma zaposlene v javnih službah v Evropski uniji.

Novica Antić se je v Evropskem parlamentu sešel z več poslanci. Foto: K. M.

Na vprašanje o srečanju z Antićem je uradnik Epsu odgovoril: "Delegacija njegovega sindikata je bila oktobra v Bruslju, kjer so se srečali z več evropskimi poslanci, vse je bilo transparentno. Edina tema so bile sindikalne pravice."

Iz Euromila so za Politico povedali, da so se ostro odzvali na dogodke v Srbiji in zavrnili morebitne povezave z ruskimi oblastmi. Predsednik Euromila Emmanuel Jacob je dodal, da bi organizacija lahko Srbiji začasno odvzela status opazovalke, dokler se zadeve ne raziščejo.

Stiki z Rusom Kalininom

Po poročanju zahodnih obveščevalnih služb, v katerega je imel vpogled Politico, je Antić aktivni "agent za vpliv" ruske zvezne varnostne službe, znane kot FSB. Antić tesno sodeluje s sodelavcem FSB Vjačeslavom Kalininom. Kalinin, ki je tudi urednik neke ruske spletne strani za vojaške veterane, se ni odzval na Politicovo prošnjo za komentar.

Poročilo zahodnih obveščevalnih služb tudi omenja, da Kalinin novači za Rusijo tudi druge ljudi, pri čemer ni napisanih podatkov, za kolikšno število ljudi gre in iz katerih držav so.

Rusija uporablja Srbijo kot lansirno ploščad za operacije vpliva, katerih namen je oslabiti proevropsko in pronatovsko razpoloženje v državi, pa tudi v Evropski uniji, ki odločno podpira Ukrajino, piše Politico.

Antić naj bi širil rusko propagando

Antić je svojo vlogo vodje srbskega vojaškega sindikata izkoristil za kritiko srbskega predsednika Aleksandra Vučića in visokih pripadnikov oboroženih sil države. "Izkoristili so vsako priložnost za promocijo ruske propagande v zvezi z vojno v Ukrajini," je zapisano v zaznamku, ki se nanaša na srečanja tako v Srbiji kot v državah EU.

Srbija je država, v kateri veliko prebivalcev simpatizira z Rusijo. Na fotografiji: stenska poslikava v Beogradu, ki opeva skupino Wagner. Foto: Guliverimage

Novica, da je imel Antić srečanja znotraj Evropskega parlamenta, razkriva ranljivost tega organa za operacije vplivanja, ki jih podpira Rusija. V začetku tega meseca je Politico razkril, da so vohunsko programsko opremo našli na mobilnih telefonih dveh poslancev v Evropskem parlamentu, vključno z nekdanjo francosko ministrico za evropske zadeve Nathalie Loiseau, ki predseduje obrambnemu pododboru tega organa.

Antićeva potovanja v Rusijo

Antić je na podlagi Kalininovega povabila med letoma 2019 in 2020 obiskal Rusijo, kjer se je srečal z visokimi ruskimi vojaškimi uradniki. Kalinin in Antić sta se sprva osredotočala na vplivanje na srbsko civilno družbo, a sta nato razširila svojo pozornost na evropske sindikalne in veteranske organizacije ter v zadnjih mesecih tudi na člane Evropskega parlamenta.

Antić, odkrit kritik srbskih oboroženih sil, je trenutno priprt zaradi nedoločenih obtožb, poroča spletni medij Balkan Insight. Po poročanju Balkan Insight je bil Antić v zadnjih petih letih dvakrat odpuščen iz srbske vojske, v znak protesta proti svojemu priporu pa je gladovno stavkal. Antićev odvetnik za Balkan Insight ni želel pojasniti, česa ga obtožujejo.