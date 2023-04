Američani: V tej evropski prestolnici je rusko obveščevalno središče

ZDA so v sredo uvedle sankcije proti Mednarodni investicijski banki (IIB) s sedežem v Budimpešti, saj so prepričane, da je omenjena finančna institucija, ki so jo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovile države vzhodnega bloka, rusko obveščevalno središče. Visoke bančne uradnike Američani obtožujejo korupcije in nezakonitega financiranja, ob tem pa naj bi IIB Kremlju široko odprla vrata za širjenje njegovega vpliva v Srednji Evropi in na Zahodnem Balkanu. Dan po uvedbi sankcij je Madžarska iz banke izstopila.

Združene države Amerike so proti Mednarodni investicijski banki uvedle sankcije, ker naj bi njena prisotnost v Budimpešti Moskvi omogočila razširitev vohunjenja in izvajanje "dejavnosti zlonamernega vplivanja" znotraj Evropske unije in Nata, poroča foreignpolicy.com.

Ministrstvo za finance ZDA je sankcije uvedlo tudi proti trem vodstvenim delavcem banke: ruskima državljanoma Nikolaju Kosovu, Georgiju Potapovu in Madžaru Imreju Laszloczkem, in sicer zaradi usklajevanja z ruskimi uradniki pri poslovanju IIB po invaziji Rusije na Ukrajino.

IIB je multilateralna razvojna banka s sedežem v Budimpešti na Madžarskem, ki so jo leta 1970 ustanovile države nekdanjega vzhodnega bloka, članice nekdanjega Varšavskega pakta. Članstvo je ostalo stabilno do razpada Sovjetske zveze leta 1991. Poljska je iz IIB izstopila leta 2000, Češka in Slovaška pa lani, ko so ruske enote vstopile v Ukrajino.

Z umikom Madžarske se po mnenju poznavalcev končujejo sanje Moskve o izgradnji evropske mednarodne finančne institucije, kot sta EBRD ali EIB.

Odločitev pomeni tudi poraz za projekt madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je leta 2019 IIB prepričal, da sedež iz Moskve preseli v Budimpešto, s čimer je vzpostavil tesnejše finančne vezi z Moskvo ter okrepil vlogo Madžarske kot mednarodnega finančnega središča.

"Vlada je razpravljala o nastali situaciji in ugotovila, da je imela IIB pomembno razvojno vlogo v srednji in vzhodni Evropi, vendar je delovanje banke zaradi uvedenih ameriških sankcij izgubilo smisel," so umik komentirali na madžarskem ministrstvu za gospodarski razvoj.