Sin ruskega guvernerja iz Italije v domovino pobegnil prek Slovenije

Artjom Us, sin guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa, ki je 22. marca ušel iz hišnega pripora v Milanu, je v domovino pobegnil z avtomobilom prek Slovenije in Srbije, izhaja iz rekonstrukcije pobega, ki jo je v sredo predstavilo državno tožilstvo v Milanu, poročajo italijanski mediji.

Tožilstvo je rekonstrukcijo pobega predstavilo na dan, ko se je oče Artjoma Usa zahvalil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in "prijateljem iz tujine" za pomoč pri pobegu sina iz Milana in vrnitvi v domovino. Artjom Us je 4. aprila sporočil, da je v Rusiji. "V teh zadnjih, še posebej težkih dneh, so mi ob strani stali močni in zanesljivi ljudje. Hvala jim!" je zapisal.

Usa, ki so ga italijanske oblasti na zahtevo Washingtona aretirale oktobra lani, naj bi zaradi obtožb o izogibanju zahodnim sankcijam in pranju denarja 23. marca izročili ZDA, a je dan prej pobegnil iz hišnega pripora v Milanu. V nekaj urah je prispel do meje s Slovenijo, pri čemer je uporabil več vozil in ponarejene dokumente. V Slovenijo je vstopil blizu Trsta, nato je potoval do Srbije in se od tam vrnil v domovino, domnevno z letalom, je razvidno iz rekonstrukcije pobega.

Usu pri pobegu pomagala sedmerica

Po podatkih, ki so pricurljali v javnost, je Usu pri pobegu pomagala operativna skupina šestih ali sedmih ljudi iz Vzhodne Evrope. Nekatere med njimi, skupaj štiri ali pet, so že identificirali in preiskali, preostalih še ne, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Državno tožilstvo v Milanu preiskuje tudi tiste, ki naj bi organizirali in vodili pobeg 40-letnika iz Italije, po navedbah agencije Ansa verjetno pripadnike ruskih tajnih služb. Poslovneža naj bi od decembra lani, ko je bil v hišnem priporu, obiskalo okoli deset ljudi, ki so jim to dovolili sodniki, med njimi diplomatsko osebje in njegova sestra.