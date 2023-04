Lavrov zagrozil EU: Izgubili ste Rusijo, ostro bomo obračunali #vŽivo

"Zahod poskuša omajati odnos Rusije in Kitajske s tem, da govori o neenakopravnih odnosih in odvisnosti Moskve od Pekinga," je v intervjuju za ruski portal Argumenti in fakti dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov . Povedal je, da sovražen odnos EU do Moskve pomeni, da je "izgubila" Rusijo, Moskva pa namerava ostro obračunati z EU, če bo treba. "V odgovor na sovražne korake bomo po potrebi ostro ukrepali na podlagi nacionalnih interesov Rusije," je zagrozil Lavrov.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov meni, da "sovražne države s trditvami o neenakopravnem odnosu med Moskvo in Pekingom" na splošno pretiravajo.

"To vidimo kot poskus, da bi vrgli senco na naše uspehe, da bi zabili klin v prijateljstvo med Moskvo in Pekingom," je Lavrov povedal v intervjuju za ruski portal Argumenti in fakti. Vodja ruske diplomacije je dejal, da so pogovori med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom sprožili "strateško partnerstvo" med Moskvo in Pekingom zunaj "ekskluzivnega dvostranskega konteksta".

"Seveda imamo čut za skupnost in pripravljenost, da stojimo drug ob drugem v obrambi temeljnih interesov vsakega od nas," je Lavrov povedal v intervjuju. Kitajska in Rusija sta v začetku leta 2022, le nekaj tednov pred začetkom ruske invazije v Ukrajini, podpisali sporazum o neomejenem partnerstvu.

"Ostro bomo obračunali z EU, če bo to potrebno"

Lavrov je še dejal, da sovražen odnos EU do Moskve pomeni, da je "izgubila" Rusijo, Moskva pa namerava ostro obračunati z EU, če bo treba. "V odgovor na sovražne korake bomo po potrebi ostro ukrepali na podlagi nacionalnih interesov Rusije in načela vzajemnosti, sprejetega v diplomatski praksi," je še dejal Lavrov.