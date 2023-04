Rusi objavili posnetek ženske, ki naj bi ubila Putinovega propagandista #video

V baru v Sankt Peterburgu je v eksploziji umrl znani ruski vojaški bloger in Putinov podpornik Vladlen Tatarski. Umora je osumljena Darja Trepova, ki jo iščejo organi pregona, poročata ruska medija Interfax in Fontanka. Na aplikaciji Telegram se je pojavil posnetek, ki prikazuje, kako ženska s škatlo, v kateri naj bi bilo eksplozivno sredstvo, vstopi v kavarno. Uradno sicer še ni potrjeno, ali je v rokah res nosila razstrelivo.

V eksploziji, ki je v nedeljo odjeknila v enem od barov v Sankt Peterburgu, je umrl vojaški bloger in velik podpornik ruskega predsednika Vladlen Tatarski. Po zadnjih podatkih je bilo v eksploziji ranjenih 32 ljudi, deset ljudi je v kritičnem stanju.

Iskalna akcija še poteka

Umora Tatarskega je osumljena leta 1997 rojena Darja Trepova, prebivalka Sankt Peterburga. Čeprav sta Interfax in Fontanka v nedeljo poročala, da so Trepovo že aretirali, danes Fontanka poroča, da iskanje še poteka. Ruske varnostne službe so namreč zanikale informacije o aretaciji in navedle, da Trepovo in njenega moža, prav tako osumljenega vpletenosti v eksplozijo, še iščejo.

Po navedbah neimenovanih virov, na katere se sklicujejo ruski mediji, preiskovalci menijo, da je Trepova v kavarno prinesla škatlo z doprsnim kipom Tatarskega, v kateri naj bi bila eksplozivna naprava. Trepova naj bi Tatarskemu izročila kipec, nekaj trenutkov zatem pa je odjeknila eksplozija.

"Dala mu je kipec, zahvalil se ji je. Usedla se je kakšne tri metre stran, čez pet minut se je vse zgodilo. Tisti, ki so sedeli v prvih vrstah, so umrli," je povedal eden od gostov, ki so bili v času eksplozije v kavarni.

Stara znanka policije

Trepova je sicer stara znanka policije. 24. februarja lani so jo pridržali na pacifističnem protestu, poroča Fontanka. Takrat so jo pridržali za deset dni, njenega moža pa za devet dni zaradi nošenja transparenta.

Lani v eksploziji umrla Vladlenova znanka Darja Dugina

Vladlen Tatarski s pravim imenom Maksim Fomin je veljal za glasnega zagovornika ruske invazije na Ukrajino. Poročal je s fronte v Ukrajini, širši javnosti pa je postal znan po objavi videoposnetka znotraj Kremlja, v katerem je sporočil: "Vse bomo porazili, vse bomo pobili, vse bomo oropali, če bo treba. Tako, kot nam je všeč."

Prijateljeval je z Darjo Dugino, novinarko, ki je avgusta lani umrla v eksploziji. Tarča napada naj bi bil sicer njen oče Aleksander Dugin, tesni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina.