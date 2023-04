Rusi: Jedrsko orožje bomo namestili ob beloruski meji z državami Nata #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.12 Prigožin: Wagner 'v pravnem smislu' osvojil Bahmut

Vodja zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin je danes povedal, da so njegove sile "v pravnem smislu" osvojile kraj Bahmut. Z generalštaba ukrajinske vojske so nekoliko pozneje zatrdili, da so branilci Bahmuta odbili 20 napadov ter da še vedno obvladujejo porušeno mesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prigožin je v najnovejši objavi na družbenem omrežju Telegram objavil videoposnetek z rusko zastavo v roki, za katero je dejal, da jo bodo njegove sile namestile na mestno hišo v Bahmutu.

"To je zasebno vojaško podjetje Wagner, to so možje, ki so zavzeli Bahmut. V pravnem smislu je naš," je sporočil. Kijev je prejšnji teden priznal, da so ruske sile delno uspešne pri napredovanju v Bahmutu, a ukrajinska vojska vselej vztraja, da še naprej brani ta industrijski kraj v regiji Doneck.

Mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70 tisoč ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Kijev sicer trdi, da je Bahmut ključnega pomena za zadrževanje ruskih sil na celotni vzhodni fronti, ukrajinska strategija z obrambo Bahmuta pa naj bi bila predvsem zmanjšati zmožnost Rusije, da bi v prihodnjih mesecih napredovala ali začela morebitno novo ofenzivo, in pridobiti čas, da se ukrajinske sile pripravijo na lastno protiofenzivo.

7.10 Putin jedrsko orožje seli v Belorusijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je 26. marca lani dejal, da bo Rusija v Belorusiji namestila taktično jedrsko orožje. "To bomo storili kljub hrupu iz Evrope in ZDA. Orožje bo premaknjeno na zahodno mejo naše zaveznice in bo povečalo možnosti za zagotavljanje varnosti," je za belorusko državno televizijo zdaj pojasnil ruski veleposlanik v Belorusiji Boris Grizlov. Navedel je tudi, kje bo orožje nameščeno, in potrdil, da bo skladišče po Putinovem naročilu dokončano do 1. julija in nato prestavljeno na zahod Belorusije.

ZDA in drugi zavezniki Kijeva so izrazili zaskrbljenost nad možnostjo, da bi Rusija v Belorusijo poslala taktično jedrsko orožje. Ameriški predsednik Joe Biden je to označil za "skrb vzbujajoče".

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pa je v petek dejal, da bo njegova država dovolila Rusiji, da pri njih namesti medcelinske jedrske rakete, če bo treba.

7.07 Rusija bo oblikovala divizijo podmornic za posebne namene

Rusija namerava do konca leta 2024 ali v prvi polovici leta 2025 v svoji pacifiški floti oblikovati divizijo podmornic za posebne namene. Podmornice bodo nosile supertorpede pozejdon (poseidon) z jedrskimi konicami, poroča ruska tiskovna agencija TASS. Rusija je januarja sporočila, da je izdelala prvi komplet supertorpedov pozejdon, štiri leta po tem, ko je predsednik Vladimir Putin napovedal povsem novo vrsto strateškega jedrskega orožja in potrdil, da bodo imelo svoj jedrski vir energije.

Konec marca je Rusija sporočila, da bo obalna infrastruktura za podmornice s torpedi pozejdon dokončana na polotoku Kamčatka, kjer je podmorniško oporišče ruske pacifiške flote za balistične rakete.

"Odločitev o oblikovanju divizije jedrskih podmornic za posebne namene na Kamčatki je bila sprejeta," poroča TASS in se ob tem sklicuje na neimenovani vir.

Nekaj ​​potrjenih podrobnosti o supertorpedih pozejdon je javno dostopnih, vendar vojaški analitiki pravijo, da je to supertorpedo v bistvu križanec med torpedom in dronom, ki ga je mogoče izstreliti z jedrske podmornice.