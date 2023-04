Ukrajinci priprli vodjo Ukrajinske pravoslavne cerkve #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.47 Ukrajinci priprli vodjo Ukrajinske pravoslavne cerkve

7.47 Ukrajinci priprli vodjo Ukrajinske pravoslavne cerkve

Metropolit Pavel, vodja Ukrajinske pravoslavne cerkve, ki naj bi bila povezana z Moskvo, je bil obsojen na 60 dni hišnega pripora zaradi obtožb, da je poveličeval ruske sile in spodbujal verske delitve, poroča BBC.

Kijev je članom Ukrajinske pravoslavne cerkve (UPC) ukazal, naj zapustijo samostan Kijevsko-pečerska lavra, ker menijo, da sodeluje z Moskvo, kar UPC zanika. V izjavi so navedli, da je sodišče metropolitu Pavlu odredilo nošenje elektronske zapestnice.

Tiskovni agenciji Interfax Ukrajina in Ukrinform poročata, da je dobil 60 dni hišnega pripora. Po navedbah ukrajinskih varnostnih služb je osumljen "upravičevanja oborožene agresije Ruske federacije na Ukrajino in poveličevanja njenih udeležencev", pa tudi "kršitve enakopravnosti državljanov na podlagi njihove rase, narodnosti in vere".

"Ničesar nisem naredil. Verjamem v politični red," je po odločitvi sodišča novinarjev povedal Pavel. Preden so ga odpeljali v pripor, je dejal, da obsoja "vse poskuse proti naši državi in da je to, kar sta storila Rusija in Putin, neupravičeno".