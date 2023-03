Strelivo pripravljenih proizvajati 40 slovenskih podjetij

Zaradi vojne v Ukrajini se skladišča v Evropi zelo hitro praznijo, zato bodo države EU, tako za lastne kot za ukrajinske potrebe, strelivo morale proizvajati v precej večjih količinah, kot so ga pred 24. februarjem 2022.

Slovensko ministrstvo za obrambo je objavilo Javni poziv gospodarskim družbam za oddajo interesa za sodelovanje pri vzpostavitvi proizvodnje pehotnega, topovskega in minometnega streliva v Republiki Sloveniji in prejelo pozitiven odziv. Kot je povedal vodja službe za strateško komuniciranje na ministrstvu za obrambo Aleš Sila, so na Mors prejeli več kot 40 ponudb, zdaj pa morajo dokumentacijo pregledati in ovrednotiti. Odločitev o izbiri ponudnikov bodo sporočili v prihodnjih tednih.

Kot je pred časom povedal vojaški svetovalec ministra za obrambo Dobran Božič, strelivo in granate iz poziva ministrstva za obrambo ne bodo izdelani le za pomoč Ukrajini, ampak predvsem za zapolnitev skladišč v Sloveniji in Evropi.