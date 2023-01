To je država, ki je na skrivaj rešila Ukrajino

Februarja lani je Rusija napadla svojo zahodno sosedo Ukrajino. Ta je za obrambo nujno potrebovala orožje, strelivo in gorivo. Vlada v Sofiji, ki jo je takrat vodil Kiril Petkov, je uradno zavračala dobavo orožja napadeni Ukrajini. Vlada, ki jo je vodil Petkov, je bila koalicijska in del te koalicije je bil naklonjen Rusiji.

Skrivna podpora Ukrajini

Da bi zaobšel svoje proruske koalicijske partnerje, ki so zavračali neposredno prodajo orožja Bolgariji, se je Petkov odločil za skrivno podporo Ukrajini, piše nemški medij DWelt. Streliva in dizelskega goriva Ukrajini tako uradno ni dobavljala bolgarska država, ampak so to delo z dovoljenjem vlade v Sofiji opravila posredniška podjetja. Strelivo in gorivo so iz Bolgarije v Ukrajino pripeljali po zraku in kopnem, in sicer čez ozemlje Romunije, Madžarske in Poljske.

Kiril Petkov je vodil bolgarsko vlado med decembrom 2021 in avgustom lani. Njegova dejanja so bila ena od ključnih za uspešno obrambo Ukrajine pred ruskim napadom spomladi lani. Foto: Guliverimage

Petkov je za Welt povedal, da je bolgarska vojaška industrija, ki je v zasebni lasti, lani delala s polno paro. "Ocenjujemo, da je približno tretjina streliva, ki ga je v zgodnjih fazah vojne potrebovala ukrajinska vojska, prišla iz Bolgarije," pravi nekdanji bolgarski premier.

Bolgari Ukrajincem dobavljali dizel, izdelan iz ruske surove nafte

Še zlasti drzna je bila poteza Bolgarije, da je bilo dizelsko gorivo, ki ga je dobavljala Ukrajini, izdelano iz ruske surove nafte v bolgarskih črnomorskih rafinerijah, ki so bila tedaj v lasti ruskega Lukoila. Takratni bolgarski finančni minister Asen Vasilev je pojasnil, da je Bolgarija postala ena največjih izvoznic dizla v Ukrajino in je včasih pokrivala 40 odstotkov ukrajinskih potreb.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je za Welt povedal, da je bila Ukrajina lani aprila tik pred tem, da ji zmanjka streliva. Ker so Ukrajinci vedeli, da so v bolgarskih skladiščih velike količine potrebnega streliva, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Kulebi naročil, naj naveže stik z bolgarsko vlado.

"Šlo je za življenje ali smrt"

"Šlo je za življenje ali smrt," je povedal Kuleba. Na ukrajinsko srečo je bil Petkov pripravljen pomagati, čeprav njegov položaj notranjepolitično gledano ni bil trden. Ukrajinska podjetja in podjetja iz držav Nata so tako lahko od bolgarskih proizvajalcev nabavljala potrebno gorivo, strelivo in orožje.