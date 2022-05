Sta to državi, ki gresta Putinu poleg Ukrajine najbolj na živce?

Poleg Ukrajine sta tarča Putinovih medijskih propagandistov in sodelavcev zlasti Velika Britanija in Poljska. Ti državi sta namreč v Evropi največji zaveznici Ukrajine, kar seveda Kremlju ni pogodu.

Nedavno je Dmitrij Kiseljov, ki je eden glavnih ruskih proputinovskih televizijskih voditeljev, v svoji oddaji Angliji in britanskemu premierju Borisu Johnsonu grozil z ruskim jedrskim napadom.

Radioaktivna potopitev Velike Britanije

Pri tem je zavrtel računalniško grafiko, ki je prikazovala podvodno eksplozijo ruske jedrske bombe v Atlantskem oceanu zahodno od Irske in Velike Britanije. Ta eksplozija naj bi sprožila velikanski cunami s polkilometrskim valom, ki naj bi zalil Irsko in Veliko Britanijo ter ju za nameček še radioaktivno onesnažil.

Seveda ni naključje, da je bila grožnja Kiseljova objavljena ravno nekaj dni pred delnimi britanskimi lokalnimi volitvami. Kremelj je več kot očitno želel škodovati Johnsonovim torijcem, tako da bi prestrašil britanske volivce. Res je, da so torijci na lokalnih volitvah izgubili precej sedežev, a verjetno ne zaradi ruskih jedrskih groženj.

Kiseljov verjetno grozi zaman

Bolj kot rusko medijsko jedrsko ustrahovanje je na izid volitev vplivala jeza Britancev, ker se je premier Johnson v času pandemije in strogih zajezitvenih ukrepov udeleževal nezakonitih zabav na Downing Streetu 10.

Grožnje Putinovega televizijskega propagandista Dmitrija Kiseljova Veliki Britaniji:

Grožnje Kiseljova najverjetneje tudi ne bodo dosegle spremembe britanske zunanje politike do vojne v Ukrajini. Tudi zaradi tega ne, ker Johnsonovo politiko do Putinove Rusije podpira tudi opozicija.

Britanska vojaška pomoč Ukrajini

Za razliko od Francije in Nemčije, dveh glavnih članic EU, ki sta vse do ruskega napada na Ukrajino izvajali politiko popuščanja Rusiji, Velika Britanija že dolgo časa zastopa precej bolj odločno politiko do Rusije.

Britanci so Ukrajince že pred ruskim napadom oskrbovali z orožjem in jih vojaško urili. Sodelovanje med britansko in ukrajinsko vojsko se je začelo že leta 2014, v mesecih, ko je ruski predsednik Vladimir Putin na mejah Ukrajine kopičil ruske vojaške sile, pa se je britansko-ukrajinsko sodelovanje samo še okrepilo.

Protitankovsko orožje za Ukrajino

Britanski obrambni minister Ben Wallace je tako januarja letos napovedal, da bo Velika Britanija Ukrajini poslala protioklepno orožje. To orožje (šlo naj bi za okoli dva tisoč kosov protioklepnih raketometov NLAW) je po poročanju medijev v Ukrajino prispelo tik pred ruskim napadom.

Britanski premier Boris Johnson je največji podpornik Ukrajine med zahodnoevropskimi voditelji. To podporo je pokazal tudi z oboroževanjem ukrajinske vojske. Putinov napad na Ukrajino pa je morda nehote tudi rešil Johnsonov premierski stolček. Johnson je bil pred začetkom vojne v Ukrajini zaradi izbruha afere z nezakonitimi zabavami v času pandemije pod velikim pritiskom, saj so se vrstili številni pozivi, naj odstopi. Podporo je izgubljal tudi med konservativnimi poslanci. Foto: Reuters

Skupaj z orožjem je v Ukrajino prišlo tudi 30 britanskih vojaških inštruktorjev, ki so ukrajinske vojake urili v uporabi britanskega orožja. Protioklepni raketometi NLAW so poleg ameriških protioklepnih raketometov Javelin (to orožje so ZDA Ukrajini prvič poslale leta 2018) in turških letalnikov bajraktar najbolj zaslužni za uspešen ukrajinski boj proti ruskim oklepnim enotam v prvih tednih vojne.

Oklepniki in protiladijske rakete

Osmega aprila letos pa je Velika Britanija še napovedala, da bo Ukrajini poslala tudi težko orožje, med drugim oklepnike in protiladijske rakete harpoon, s katerimi naj bi končali rusko pomorsko blokado ukrajinskih črnomorskih pristanišč.

Slab teden dni pozneje so Ukrajinci po lastnih navedbah napadli rusko raketno križarko Moskvo, ponos ruske vojaške mornarice, ki je zatem potonila. Menda pa pri napadu Ukrajinci niso uporabili harpoone, ampak lastne protiladijske rakete tipa neptun.

Britanska opozorila Kremlju

Velika Britanija ni samo velika vojaška podpornica Ukrajine, iz Londona proti Kremlju pogosto prihajajo zelo ostre izjave. Tako je pred napadom Johnson med obiskom Kijeva Rusijo opozarjal, da bi bil napad na Ukrajino velika strateška napaka.

Britanski obrambni minister Ben Wallace o Vladimirju Putinu:

Triindvajsetega februarja, torej dan pred ruskim napadom na Ukrajino, je v javnost tudi prišel posnetek obrambnega ministra Wallaca, ta je škotskega rodu ter je nekdanji vojak in častnik, na katerem je za Putina dejal, da se mu je popolnoma "utrgalo".

Wallace je v govoru skupini vojakov še spomnil, da je Velika Britanija v času krimske vojne v letih 1853–1856 izprašila zadnjo plat carju Nikolaju I., ki je takrat vladal Rusiji, in da lahko to stori znova.

Svarila nove britanske železne lady

Zelo odločna je tudi britanska zunanja ministrica Liz Truss, ki se je novembra lani v slogu nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher med obiskom Estonije vozila z britanskim tankom. Trussova je med obiskom baltske države Putina še opozorila, da bi bil napad na Ukrajino strateška napaka.

Videoposnetek o britanski zunanji ministrici Liz Truss, ki posnema Margaret Thatcher:

Če Velika Britanija diplomatsko in vojaško zelo podpira Ukrajino, pa se po drugi strani do zdaj ni nadpovprečno izkazala s pomočjo ukrajinskim beguncem. Kot poroča BBC, je do 5. maja letos Velika Britanija ukrajinskim beguncem podelila 95.500 vizumov za vstop v državo.

Poljska podpora Ukrajini

Precej bolj je svoja vrata za ukrajinske begunce odprla Poljska, saj jih je do 5. maja letos sprejela nekaj več kot 3,1 milijona (po podatkih Združenih narodov je Ukrajino zapustilo 5,7 milijona ljudi). Je pa tudi res, da je Poljska soseda Ukrajine in da je že pred vojno na Poljskem živelo precej Ukrajincev, ki so tja prišli pred leti s trebuhom za kruhom.

Poljska je zelo odločna podpornica Ukrajine, in to kljub temu, da so bili še v polpretekli zgodovini odnosi med tema dvema narodoma pogosto zelo sovražni in tudi zelo krvavi. A zdaj je strah pred imperialistično in osvajalno Rusijo Varšavo in Kijev zelo tesno povezal.

Poljski strah pred napadalno Rusijo

Poljaki Ukrajince seveda podpirajo predvsem zato, ker se bojijo, da bodo naslednja Putinova tarča, če se Ukrajina ne bo ubranila ruskega medveda. Poljaki imajo z Rusi zelo grenke zgodovinske izkušnje.

Ruske televizijske grožnje Poljski z jedrskim uničenjem Varšave:

Carska Rusija je tako sodelovala pri razkosanju Poljske v 18. stoletju, v 19. stoletju pa zatirala poljske upore. Po prvi svetovni vojni se je morala obnovljena poljska država leta 1920 vojaško ubraniti pred sovjetsko Rdečo armado.

Sovjetska nadoblast nad Poljsko

Komunistična Sovjetska zveza je leta 1939 napadla Poljsko, ko se je ta srdito vojskovala z nacistično Nemčijo, pozneje pa na skrivaj pobila, največ v Katinskem gozdu, okoli 22 tisoč poljskih častnikov in intelektualcev. Po drugi svetovni vojni so bili Poljaki vse do padca železne zavese pod nadoblastjo Moskve.

Po izbruhu ruske vojne proti Ukrajini si je Poljska prizadevala, da bi Ukrajini dala letala mig-29 (Poljaki imajo 28 teh letal sovjetske izdelave), a takrat Američani niso prižgali zelene luče za to poljsko akcijo. Poljaki so bili na začetku izbruha rusko-ukrajinske vojne tudi zelo odločni zagovorniki vzpostavitve Natove prepovedi letenja nad Ukrajino, a večina drugih članic Nata na čelu z ZDA ni bila navdušena nad tem.

Prevoz orožja za Ukrajino čez Poljsko

Prav tako Poljaki niso prodrli s svojo zamislijo, da bi Nato v Ukrajino napotil mirovne sile. V ozadju vseh zavrnitev poljskih pobud je seveda strah, da bi te poteze Nato neposredno povlekle v vojno z Rusijo. Za zdaj članice Nata pomagajo Ukrajini le z dobavami orožja in obveščevalnimi podatki.

Ukrajinsko glavno mesto so 15. marca letos obiskali trije srednjeevropski premierji: Janez Janša, Čeh Petr Fiala in Poljak Mateusz Morawiecki. Obiska se je udeležil tudi poljska politična številka ena Jaroslaw Kaczynski. O obisku je vodja osebja poljskega premierja Michal Dworczyk 15. marca dejal, da je obisk organizirala in nadzorovala poljska vlada, 16. marca pa je slovenska vlada na svojem Twitter računu objavila, da se je Morawiecki 15. marca zahvalil Janši, ki je dal pobudo za obisk Kijeva. Foto: Guliverimage

Poljska je poleg Romunije tudi glavna tranzitna država za orožje, ki iz zahodnih držav prihaja v Ukrajino, kar je seveda velik trn v peti Rusiji. Poljaki so zelo ujezili Moskvo tudi z obiskom treh predsednikov vlad v Kijevu 15. marca.

Obisk Kaczyinskega in treh premierjev v Kijevu

Takrat so v Kijev na obisk k ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu prišli poljski premier Mateusz Morawiecki, češki premier Petr Fiala in slovenski premier Janez Janša. Potovanja v Kijev se je udeležil tudi podpredsednik poljske vlade in dejanski voditelj Poljske Jaroslaw Kaczynski.

Šlo je za nekakšno ponovitev obiska Tbilisija 12. avgusta 2008. Takrat so v Gruzijo, ki se je vojskovala z Rusijo, v znak solidarnosti z Gruzijci in njihovim predsednikom Mihailom Sakašvilijem prišli tedanji voditelji Poljske, Ukrajine, Litve, Latvije in Estonije: poljski predsednik Lech Kaczynski (pokojni brat Jaroslawa Kaczynskega), ukrajinski predsednik Viktor Juščenko, litovski predsednik Valdas Adamkus, latvijski premier Ivars Guodmanis in estonski premier Andrus Ansip.

Preroško svarilo Lecha Kaczynskega

Lech Kaczynski je govoru v Tbilisiju pred 150 tisoč glavo množico svaril pred ruskimi željami po osvojitvi sosednjih držav in med drugim dejal: "Danes Gruzija, jutri Ukrajina, pojutrišnjem baltske države in nato, morda, bo prišla na vrsto tudi moja Poljska."

Nekdanji ruski predsednik in nekdanji ruski premier Dmitrij Medvedjev, ki je od leta 2020 namestnik predsednika Varnostnega sveta Rusije, se je v zadnjem času skorajda "specializiral" za grožnje Poljski. Foto: Guliverimage

V času ruskega napada na Gruzijo je bil ruski predsednik Dmitrij Medvedjev (seveda je imel vso moč v rokah Putin, ki je bil tedaj ruski premier). Medvedjev je po letošnjem poljsko-češko-slovenskem obisku obleganega Kijeva objavil besedilo z naslovom O Poljski na svojem računu na ruski spletni platformi Telegram.

Medvedjev Poljake obtožil rusofobije

V njem je Poljsko obtožil, da je lokomotiva protiruskih gospodarskih sankcij. Nato je primerjal letošnji obisk treh predsednikov vlad v Kijevu (Medvedjev z imenom navaja samo Morawieckega in Kaczynskega, Janšo in Fialo pa samo z njuno funkcijo), do katerega so potovali z zastraženim vlakom, s potovanjem vodje boljševikov Vladimirja Iljiča Lenina leta 1917 v blindiranem vlaku iz Züricha v Petrograd (zdaj Sankt Peterburg), ki so ga plačali in organizirali Nemci.

Medvedjev je Poljsko še obtožil patološke rusofobije ter da so poljski voditelji bedaki in marionete Washingtona. Pred dnevi se je Medvedjev znova obregnil ob Poljsko in ji tokrat očital, da skuša z ameriško pomočjo zasesti del ukrajinskega ozemlja in ga priključiti Poljski. Seveda je to poskus Medvedjeva, da bi razdrl ukrajinsko-poljsko zavezništvo.