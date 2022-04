To je stroj, s katerim Putin nadzoruje Rusijo

Eden od glavnih temeljev Putinove oblasti so ruski mediji. To je učinkovit in neizprosen propagandni stroj, ki je pod popolnim nadzorom Kremlja.

Pred več kot mesecem dni je svetovno pozornost vzbudila novinarka in urednice ruske državne televizije Pervij kanal (sl. Prvi kanal) Marina Ovsjanikova. Ta je med predvajanjem televizijskih poročil na Prvem kanalu, ki se imenujejo Vremja (sl. Čas), nenadoma planila v studio, se postavila za voditeljico, ki je brala poročila, in vzklikala: "Ostanovite vojnu! Njet vojna!" (sl. Ustavite vojno! Ne vojni!)

Protest proti Putinovi propagandi

V rokah je držala velik transparent z angleško-ruskim napisom: "No war. Ostanovite vojnu. Ne verte propagande. Zdes vam vrut." (sl. Ne vojne. Ustavite vojno. Ne verjemite propagandi. Tukaj vam lažejo.) Ves dogodek se je po televiziji predvajal šest sekund, dokler oddajanja v živo niso prekinili.

Ovsjanikova je zaradi tega izgubila službo na Prvem kanalu, za nekaj časa so jo tudi pridržali na eni od moskovskih policijskih postaj. Plačati je morala kazen v višini 30 tisoč rubljev (255 evrov). Za dejanje, kot ga je storila, je po izbruhu vojne v Ukrajini v Rusiji zagrožena kazen do 15 let zapora. Za zdaj je Ovsjanikova še na prostosti. Morda jo varuje njena prepoznavnost.

Dramilo za ruske "zombije"

Po njenem protestu ji je francoski predsednik Emmanuel Macron ponudil zaščito na francoskem veleposlaništvu v Moskvi ali politično zavetje v Franciji, a je Ovsjanikova to zavrnila. Je pa od 11. aprila dopisnica nemškega medija Welt za območje Rusije in Ukrajine.

Ker je Marina Ovsjanikova kot novinarka in urednica dolgo časa sodelovala pri širjenju kremeljske propagande in ker naj bi bila poročila na Rusiji 1 posneta vnaprej, torej naj ne bi potekala v živo, so se po njenem protestu na spletu pojavili dvomi, ali je njeno dejanje iskreno ali pa gre zgolj posebno operacijo Kremlja – tako imenovano psihološko operacijo (psyop). Tako naj bi Kremelj Ovsjanikovo, svojo dolga leta zvesto propagandistko, pred Zahodom predstavil kot oporečnico Putinovemu režimu, da bi v prihodnosti zahodni javnosti z njeno pomočjo širil prikrita sporočila. Na primer takšna, ki bi zahodno javnost prepričevala, da prebivalstvo Rusije ne podpira vojne in da bi bilo zaradi tega treba ukiniti sankcije proti Rusiji. Seveda so to le ugibanja, za katera za zdaj ni trdnih dokazov. Tudi trditve, da se ruska televizijska poročila nikoli ne predvajajo v živo, ampak so posneta vnaprej, so po preverjanjih spletne strani Politfact neresnična. Foto: Guliverimage

Ovsjanikova, ki je rojena v Odesi očetu Ukrajincu (njen dekliški priimek je Tkačuk) in materi Rusinji, je v nemški pogovorni oddaji, ki jo vodi televizijski voditelj Markus Lanz, povedala, da je želela s svojo akcijo predramiti Ruse, ki jih je ruska propaganda spremenila v zombije.

Močna protizahodna propaganda

V nedavnem pogovoru s Svenom Lilienströmom (ta je vodja civilnodružbene pobude Obrazi demokracije; nem. Gesichter der demokratie) je še povedala, da mediji v Rusiji v zadnjih desetih letih zganjajo zelo napadalno protizahodno propagando. S Putinovo protizahodno propagando je tako zrasla cela generacija.

Po izbruhu vojne v Ukrajini se je protizahodna in protiukrajinska propaganda samo še okrepila. V ruskih televizijskih pogovornih političnih oddajah tako lahko med drugim slišimo čisto resno mišljene trditve, da na Zahodu vladajo satanisti.

Pozivi k raznarodovanju in jedrske grožnje

Pojavljajo se tudi pozivi k etnocidu oziroma raznarodovanju Ukrajincev (tako imenovana deukrajinizacija). Vsepovprek se tudi grozi z uporabo jedrskega orožja proti različnim državam.

Gost v oddaji na televiziji Rusija 1 (voditelj oddaje je znani proputinovski novinar Vladimir Solovjev) grozi Evropejcem in še zlasti Poljakom z jedrskim orožjem. Videoposnetek je na YouTubu objavila ukrajinska televizija 1+1:

Poleg tega lahko Rusi po izbruhu vojne pravzaprav spremljajo zgolj državne oziroma od države vodene medije, saj so številni ruski tako imenovani neodvisni mediji prenehali delovati.

Proputinovske televizije

Glavni ruski mediji so v rokah države ali državnih podjetij, kot je na primer Gazprom, ali v rokah oligarhov, ki so politično podrejeni ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Najpomembnejši vir informacij za Ruse je televizija, zadnje čase pa tako kot drugod po svetu vse več vpliva pridobiva internet. Kot piše BBC, sta dve najpomembnejši ruski televizijski postaji v državni lasti, to sta Prvi kanal, na katerem je delala Ovsjanikova, in Rusija 1 (Rossija 1).

Televizija v lasti Putinovega oligarha

Energetski orjak Gazprom ima v lasti televizijsko postajo NTV, v lasti ruskega glavnega mesta Moskva je TV Center oziroma TV Centr v ruščini, zelo močna je tudi zasebna televizija Ren TV. Ta je v večinski lasti Putinu zvestega milijarderja Jurija Kovalčuka. Manjšinski delničar je še zavarovalnica Sogaz, ki je hčerinsko podjetje Gazproma.

Kratek posnetek pogovorne oddaje na ruski televiziji Rusija 1 po potopu ruske raketne križarke Moskva:

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 15, 2022

Zelo zanimiva je zgodba zgoraj omenjenega Gazpromovega NTV. Ta televizijska postaja je bila v lasti medijskega mogotca Vladimirja Gusinskega. Leta 2000, kmalu potem, ko je Vladimir Putin postal predsednik Rusije, so na televizijo prišli ruski policisti in zasegli dokumentacijo.

Putinov sovražni prevzem NTV

Gusinskemu so očitali, da upnikom dolguje 300 milijonov dolarjev in da noče plačati dolga. Leto pozneje je lastnik NTV postal Gazprom oziroma njegova medijska podružnica Gazprom-Media. Gazprom je prek svojih hčerinskih podjetij tudi lastnik najpomembnejšega ruskega družbenega omrežja Vkontakte in ruske videoplatforme Rutube.

Svetovno znan ruski medij je RT (nekdaj Russia Today). To je državno podprta televizijska mreža, ki predvaja televizijske programe v angleščini, španščini in arabščini. Ima tudi spletne strani v omenjenih jezikih ter tudi v francoščini in nemščini. Njen cilj je tekmovanje v informacijski vojni z zahodnimi mediji. Po ruskem napadu na Ukrajino je oddajanje RT v EU in v ZDA blokirano.

Zagovornica cenzure

Glavna urednica RT je Margarita Simonjan, rojena v Krasnodarju v armenski družini. Simonjanova je pred dnevi javno predlagala, da bi iz ruske ustave črtali določbo, ki prepoveduje cenzuro. Kot pravi, je imela Rusija v svoji zgodovini dvakrat obdobje brez cenzure: med letoma 1905 in 1917 ter od perestrojke konec osemdesetih let.

As Russian state TV seeks a way to explain why the "special operation in Ukraine" is dragging on so much, there's more and more talk of a war being fought against Nato



RT boss Margarita Simonyan is the latest to make the claim (with subs) pic.twitter.com/P443cM4v3X — Francis Scarr (@francska1) April 16, 2022

Obakrat se je končalo po njenih besedah s propadom države. "Velike države ne morejo obstajati brez nadzora nad informacijami," je prepričana. Povedala je tudi, da svoboda govora na splošno ni del ruske zgodovinske tradicije. Kot zgled za Rusijo je navedla Kitajsko, gospodarsko uspešno državo, ki nima politične in medijske svobode.

Najbolj poslušane so državne radijske postaje

Na RT dela tudi Igor Ovsjanikov, mož Marine Ovsjanikove. Igor Ovsjanikov velja za podpornika vojne proti Ukrajini. Zakonca Ovsjanikov menda v zadnjem obdobju ne živita več skupaj.

V Rusiji deluje več kot tri tisoč radijskih postaj. Glavne tri so državne radijske postaje Radio Rosiji, Majak in Vesti FM. V zasebni lasti je poslušani Ruskoje Radio, ki pa večinoma vrti glasbo.

Konec za Eho Moskve

Radijska postaja, ki je veljala za neodvisno in kritično do Putina, je bila Eho Moskve. Morda je šlo pri tej radijski postaji za tako imenovano nadzorovano opozicijo, saj je bila v lasti Gazproma.

Roskomnadzor, ruska državna agencija za nadzor in cenzuro množičnih medijev, je Ehu Moskva nekaj dni po izbruhu vojne v Ukrajini prepovedala oddajanje programa. Tri dni po tej odločitvi Roskomnadzora je upravni odbor Eha Moskve ukinil radijsko postajo.

Konec za TV Dožd

Podobno se je zgodilo z neodvisno zasebno televizijo Dožd (sl. Dež). Ruske oblasti so kmalu po izbruhu vojne v Ukrajini gledalcem preprečile dostop do televizijskega programa. Televizija Dožd je tako začasno prenehala delovati.

Ta televizija je bila že prej pod velikim pritiskom Kremlja. Tako je bilo zadnja leta televizijo mogoče gledati le po spletu in prek nekaterih ponudnikov kabelske televizije.

Prokremeljski časopisi

Tiskani ruski mediji seveda tako kot drugod po svetu izgubljajo vpliv, še zlasti na mlajšo populacijo. So pa vsi glavni tiskani mediji proputinovsko usmerjeni. Prokremeljski so tako med drugim tabloid Komsomolska Pravda, Izvestija, ki je v lasti že omenjenega Kovalčuka, državna Rosijska Gazeta ...