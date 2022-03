Je Putin uničil Trumpovo revolucijo?

Bo ruski napad na Ukrajino poslabšal možnosti Donalda Trumpa za morebitni naskok na Belo hišo leta 2024? Trump se zagotovo zaveda nevarnosti, da ga bodo demokrati skušali čim bolj povezati z Vladimirjem Putinom. To skuša preventivno preprečiti tudi s svojo tožbo proti Hillary Clinton in več drugim demokratom, češ da so ga lažno obtožili dogovarjanja z Rusijo pred volitvami 2016.

Bo ruski napad na Ukrajino poslabšal možnosti Donalda Trumpa za morebitni naskok na Belo hišo leta 2024? Trump se zagotovo zaveda nevarnosti, da ga bodo demokrati skušali čim bolj povezati z Vladimirjem Putinom. To skuša preventivno preprečiti tudi s svojo tožbo proti Hillary Clinton in več drugim demokratom, češ da so ga lažno obtožili dogovarjanja z Rusijo pred volitvami 2016.

Ruski napad na Ukrajino je v ZDA v veliki meri poenotil demokrate in republikance pri obsodbi dejanj ruskega predsednika Vladimirja Putina. Toda po drugi strani nekateri v javnosti najbolj goreči podporniki Donalda Trumpa niso tako zelo naklonjeni trenutni ameriški politiki do Ukrajine in Putinove Rusije.

Ko je Rusija 24. februarja napadla Ukrajino, je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump v svojih prvih izjavah ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za genija in zelo pametnega človeka. Med drugim je še dejal, da bi lahko ZDA storile na svoji južni meji to, kar počne Putin v Ukrajini (ta izjava je seveda v Mehiki vzbudila precej pozornosti).

Trumpova "kitajska" letala in jedrske podmornice

Pozneje je Trump le obsodil ruski napad na Ukrajino in pohvalil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Trdi tudi, da Putin ne bi upal napasti Ukrajine, če bi bil on še vedno v Beli hiši.

V svojem burkaškem slogu je Trump na nekem srečanju republikanskih donatorjev v New Orleansu v začetku marca dejal, da bi, če bi bil predsednik ZDA, napadel Rusijo z ameriškimi letali, na katere bi narisali kitajske oznake, da bi tako zanetili vojno med Rusijo in Kitajsko. Pred dnevi pa je predlagal, da bi ZDA v ruske ozemeljske vode poslale jedrske podmornice.

Vzhajajoči zvezdi ameriške desnice proti Zelenskemu

Če se je Trump po ruskem napadu tako kot večina republikanske stranke pridružil obsodbi Putinove Rusije, nekateri njegovi zelo glasni in znani podporniki niso tako protiputinovsko usmerjeni.

Republikanski kongresnik Madison Cawthorn 10. marca letos o Zelenskem:

V kongresu tako s svojimi protiukrajinskimi stališči izstopata dva politika, ki sta vsaj do zdaj veljala za vzhajajoči zvezdi Trumpove republikanska stranke: 26-letni kongresnik iz Severne Karoline Madison Cawthorn in 47-letna kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene.

Cawthorn Zelenskega označil za razbojnika

Cawthorn je svoje republikanske kolege spravil v zadrego, ko je za Zelenskega javno dejal, da je razbojnik oziroma kriminalec. Mladi kongresnik je poleg tega dejal, da je ukrajinska vlada neverjetno skorumpirana in neverjetno zlobna ter da spodbuja ideologijo zbujenstva (t. i. woke ideologijo).

Večina republikanskih kongresnikov se je javno ogradila od Cawthorna, tudi vodja republikancev v predstavniškem domu kongresa Kevin McCarthy. A kljub temu McCarthy še vedno podpira Cawthornovo kandidaturo na vmesnih kongresnih volitvah, ki bodo novembra letos.

Republikanci, ki so glasovali proti protiruskim sankcijam

Cawthorn se je po izbruhu škandala malce posipal s pepelom, saj je njegova kongresna pisarna poslala v javnost sporočilo, v katerem je med drugim zapisala: "Kongresnik je izrazil nezadovoljstvo s tem, kako so tuji voditelji, vključno z Zelenskim, nedavno uporabili lažno propagando, da bi tako ZDA zvabili v spor onkraj Atlantika. (...) Cawthorn podpira Ukrajino in napore ukrajinskega predsednika, da brani svojo državo pred rusko agresijo, toda noče, da bi ZDA zvlekli še v en konflikt s pomočjo čustvene manipulacije."

Provokativna Greenova je zelo goreča privrženka Donalda Trumpa. Tudi Trump pogosto javno hvali Greenovo. Foto: Guliverimage

Greenova pa je bila ena od osmih republikanskih kongresnikov, ki so glasovali proti zakonu za odvzem vseh trgovinskih ugodnosti Rusiji in Belorusiji zaradi vojne proti Ukrajini. Poleg nje so proti glasovali še nekateri drugi najbolj goreči trumpovski republikanci, na primer floridski kongresnik Matt Gaetz in koloradska kongresnica Lauren Boebert.

Greenova o "ukrajinskih nacistih"

Greenova tudi nasprotuje ameriški pomoči Ukrajini v vrednosti 13,6 milijarde dolarjev (del pomoči bo šel za orožje, del za humanitarno in del za gospodarsko pomoč), češ da bo pomoč morda prišla v roke nacističnim milicam (verjetno Greenova misli na bataljon Azov, ki mu nekateri očitajo povezave z neonacisti oziroma skrajnimi desničarji, op. p.), ne pa običajnim ukrajinskim državljanom.

Očitki Greenove na račun Ukrajine, ki jih objavlja na Twitterju:

🚨Graphic warning🚨



Torture and abuse of Ukrainian people including women and children.



I’m strongly opposed to Putin’s invasion & Russia’s war in Ukraine and I’m strongly opposed to this.



The US must demand Zelensky stop his military from torturing his own people.



1/2 https://t.co/TPOqwfhS1G — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) March 20, 2022

Greenova torej uporablja besednjak in razlage, ki so podobne oziroma celo enake besednjaku Putinove Rusije v času vojne v Ukrajini.

Trumpova velika podpornica nad Zelenskega

Simpatije do Putina in/ali nasprotovanju Zelenskemu so med drugim pokazali tudi znani in vplivni televizijski voditelj na Fox News Tucker Carlson, nekdanji glavni Trumpov svetovalec v Beli hiši Steve Bannon in velika Trumpova podpornica iz vrst temnopoltih Američanov Candace Owens.

Candace Owens je pred ameriškimi volitvami leta 2020 skušala čim več temnopoltih Američanov, ki so tradicionalno v veliki večini demokratski volivci, prepričati, da bi volili za republikanca Trumpa. Na fotografiji vidimo Owensovo, ki se je skupaj še z drugimi temnopoltimi privrženci republikancev v Beli hiši srečala s Trumpom. Foto: Reuters

Tako je Owensova na Twitterju med drugim zapisala: "Predsednik Zelenski je zelo slab človek, ki skupaj z globalisti dela proti interesom lastnega naroda. Niti za ped ne bom nikoli odstopila od te ocene, ne glede na to, v kako lepi luči ga predstavljajo mediji."

President Zelensky is a very bad character who is working with globalists against the interests of his own people. I will not move one inch away from that assessment—ever—no matter how flowery the media depictions of him are. — Candace Owens (@RealCandaceO) March 17, 2022

Coulterjeva graja Trumpa, ker ZDA ni popeljal iz Nata

Vpletanju ZDA v vojno v Ukrajino nasprotuje tudi znana ameriška politična komentatorka Ann Coulter (njeno stališče je objektivno gledano voda na mlin Putinu). Coulterjeva je bila pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 nekakšna Trumpova politična muza. Od nje je najbolj znani slovenski zet na primer prevzel zahteve po zmanjševanju priseljevanja v ZDA, še zlasti iz Latinske Amerike.

Ann Coulter je s svojimi negativnimi stališči do priseljevanja iz Latinske Amerike pred volitvami leta 2016 zelo vplivala na Trumpa. Ta je takrat zelo udrihal po mehiških priseljencih in napovedoval zid na meji z Mehiko. Foto: Reuters

Coulterjevo je pozneje Trump razočaral, ker po njenem mnenju ni uresničil tega, kar je obljubil. Med neuresničene Trumpove obljube Coulterjeva prišteva tudi neuresničitev izstopa ZDA iz Nata.

Posmehovanje Latviji

V enem od svojih zadnjih člankov na svoji spletni strani je Coulterjeva med drugim zapisala: "Zakaj Nato še vedno obstaja? To zavezništvo je bilo odgovor Zahoda na sovjetsko agresijo med hladno vojno. Ko je propadla Zveza sovjetskih socialističnih republik (po zaslugi Reagana) in je bil Varšavski pakt razpuščen, bi to moral biti konec."

Za Coulterjevo je Nato anahronistična organizacija, ki od ZDA zahteva, da brani takšne države, kot je Latvija, "če bi kakšna druga nepomembna država kršila njene (latvijske, op. p.) dragocene meje".

Bi Trump po letu 2020 odšel iz Nata?

Glede ameriškega izstopa iz Nata je treba še omeniti, da je Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton pred tedni dejal, da je Putin čakal na to, da bo Trump v svojem drugem predsedniškem mandatu ZDA umaknil iz Nato pakta.

