Ob obisku Angeline Jolie v Ukrajini naj bi vpoklicali njenega šoferja

Ob drugem obisku ameriške igralke in humanitarke Angeline Jolie v Ukrajini od začetka ruske invazije na državo naj bi se v torek zgodil zaplet. Po poročanju bruseljskega portala Politico je več virov poročalo, da so njenega šoferja nepričakovano vpoklicali v ukrajinsko vojsko.

Angelina Jolie, nekdanja posebna odposlanka Združenih narodov za begunce, je po poročanju tujih tiskovnih agencij z mednarodno dobrodelno organizacijo Legacy of War Foundation nenapovedano obiskala mesti Herson in Mikolajiv na jugu države ob frontni črti. Po poročanju ukrajinskih medijev je v Hersonu, ki je skoraj vsakodnevno tarča ruskega obstreljevanja, obiskala porodniški oddelek in otroško bolnišnico.

Na družbenih omrežjih so objavili fotografijo Jolie, kako domnevno v zaklonišču v Hersonu sedi z otroki. Objavili so tudi njeno fotografijo v neprebojnem jopiču omenjene dobrodelne organizacije.

Visok ukrajinski predstavnik je za Politico potrdil, da je imel član njene skupine na nadzorni točki incident s predstavniki urada za rekrutiranje vojakov, da pa ukrajinske oblasti še vedno ugotavljajo, kaj se je dejansko zgodilo. Dodal je, da Jolie svojega prihoda v Ukrajino ni napovedala. Več virov je medtem poročalo, da so njenega šoferja vpoklicali v ukrajinsko vojsko.

V regionalnem vojaškem uradu za rekrutiranje vojakov v Mikolajivu, kjer so za portal incident potrdili, pa so povedali, da je bil igralkin šofer vojaški rezervist in da so ga znova pozvali na vojaško usposabljanje. Ni sicer jasno, ali so ga na usposabljanje poslali takoj ali se ga bo moral udeležiti kasneje.

Obiska Jolie v Ukrajini sicer niso potrdile niti ukrajinske oblasti niti predstavniki igralke. Zadnji niso uradno želeli niti komentirati omenjenega zapleta.

Filmska zvezdnica, ki je bila med letoma 2012 in 2022 posebna odposlanka Visokega komisariata ZN za begunce, pred tem pa desetletje njegova ambasadorska dobre volje, je Ukrajino že obiskala. Samo nekaj mesecev po začetku ruske invazije na državo leta 2022 je obiskala mesto Lvov.