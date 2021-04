Ženska, ki se skoraj nikoli ne loči od svoje pištole

Kongresnica Lauren Boebert je ena od zvezd republikanske desnice in vneta zagovornica pravice do nošenja orožja. Najbolj je znana po tem, da ima že nekaj let skoraj vedno za svojim pasom pištolo.

"Kakšen mesec po tem, ko smo odprli Shooters Grill, je bil v naši ulici do smrti pretepen neki moški. Tisto noč je umrl, kar me je zelo pretreslo. Jaz sem bila tam (v restavraciji, op. p.) pogosta sama in premišljevala, kaj naj storim, če se bo kaj zgodilo. Če bo kdo prišel k meni in ne bo mojega moža, da bi me branil. In od takrat sem v javnosti nosim pištolo."

Restavracija, kjer imajo natakarice nabite pištole

Tako je leta 2016 takrat 29-letna Lauren Boebert iz koloradskega mesteca Rifle, ki ima skupaj z možem Jaysonom v lasti restavracijo Shooters Grill, medijem razlagala, zakaj vedno nosi pištolo za pasom. Boebertova je tudi spodbujala svoje natakarice, naj v službi za pasom vedno nosijo nabito pištolo.

Boebertova je skupaj z možem restavracijo Shooters Grill odprla leta 2013. Restavracija je znana po tem, da imajo natakarice za pasom nabito orožje. Na fotografiji iz junija 2014 Boebertova (druga z leve) pozira skupaj s svojimi tremi natakaricami. Foto: Guliverimage

Politično dejavna je postala leta 2019. Vse se je začelo septembra 2019, ko je Beto O’Rourke, eden od takratnih demokratskih predsedniških kandidatov in velik zagovornik omejitve pravice do nošenja orožja, organiziral predvolilni shod v denverskem predmestju Aurora.

Boebertova proti O’Rourku

Na shod je prišla tudi Boebertova in se priglasila k besedi. Vneto je nasprotovala O’Rourkovemu predlogu o prepovedi prodaje polavtomaskih pušk, češ da bo samo vzel orožje ljudem, ki spoštujejo zakone, da se ti ne bodo mogli braniti pred oboroženimi kriminalci.

Boebertova na O'Rourkovem shodu:

"Sem mama štirih otrok, majhna in drobna. Ne morem se braniti s pestmi. /…/ Nimam polavtomatske puške, imam pa svojega glocka," je še dejala na O’Rourkovem shodu.

Shod proti odvzemu orožja

Decembra istega leta je Boebertova v Koloradu skupaj s somišljeniki organizirala protestni shod proti koloradskemu zakonu, po katerem lahko odvzamejo orožje osebi, za katero menijo, da predstavlja grožnjo.

Na shodu je bilo veliko članov skupine Ponosni fantje, shod pa so varovali pripadniki paravojaške milice z imenom Trije odstotki (Three percenters v izvirniku).

Hvaljenja QAnona in nasprotovanje Ocasio-Cortezovi

Decembra 2019 je Boebertova tudi napovedala, da se bo kot republikanka leta 2020 potegovala za izvolitev v ameriški kongres. Najprej je morala opraviti s tekmeci v republikanskem taboru. V okrožju, v katerem je kandidirala, je že petkrat zapored zmagal kongresnik Scott Tipton.

Boebertova je mama štirih otrok. Na fotografiji iz maja 2016 Beobertova s pištolo za pasom češe svojega takrat triletnega sina Romana pred odhodom družine v cerkev. Foto: Guliverimage

Pred republikanskimi primarnimi volitvami se je Boebertova predstavljala kot konservativna alternativa demokratični socialistki Alexandrii Ocasio-Cortez, hvalila skrivnostnega QAnona in njegove teorije zarote ter nasprotovala zajezitvenim ukrepom v času pandemije. Tako ni hotela zapreti svoje restavracije.

Presenetljiva zmaga nad Trumpovim kandidatom

Čeprav je Tiptona podprl Donald Trump, je Boebertova junija lani na republikanskih primarnih volitvah v tretjem koloradskem kongresnem okrožju zmagala. Dobila je 54,6 odstotka glasov, Tipton pa samo 45,4 odstotka.

Po primarnih volitvah se je Boebertova distancirala od QAnona z besedami, da ni sledilka QAnonovega kulta in da ni zagovornica teorij zarot, ampak je samo zagovornica svobode in ameriške ustave.

Boebertova proti "socialistki" Bushevi

Novembra lani je Boebertova premagala demokratsko tekmico, upokojeno profesorico sociologije Diano Mitsch Bush, in postala kongresnica v Washingtonu. V kampanji so bile njene glavne teme pravica do nošenja orožja, ustava in energetska politika. Svojo tekmico je Boebertova razglašala za socialistko.

Boebertova v kongresu ne sme nositi orožja, prav tako ne sme imeti orožja v svoji pisarni. Januarja letos je bila Boebertova sopodpisnica pisma skupine republikanskih kongresnikov, ki so od vodstva kongresa zahtevali, naj kongresnikom dovolijo, da imajo v svojih pisarnah spravljeno orožje. Foto: Guliverimage

V Washingtonu kot kongresnica pogosto viha nos nad prepovodjo nošenja orožja v stavbi kongresa. Seveda je bila tudi med tistimi republikanci, ki so goreče nasprotovali temu, da bi v kongresu potrdili zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah.

Boebertova vneto navija za novo revolucijo

6. januarja letos, nekaj ur pred napadom Trumpovih podpornikov na kongres, je na Twitterju zapisala: "Today is 1776." Po slovensko: "Danes je leto 1776."

Gre za leto ameriške revolucije, ko so se ameriški patrioti z orožjem, torej nasilno, uprli britanski kroni. Številni napadalci na kongres 6. januarja letos so pogosto vlekli primerjave z revolucijo leta 1776. Po napadu na kongres so številni Boebertovi očitali, da je s svojimi objavami na Twitterju spodbujala napadalce.

Si je Boebertova izmislila zgodbo o mrtvem moškem?

S prihodom v Washington je postala Boebertova medijsko še bolj zanimiva. Tisti mediji, ki so ji nenaklonjeni, pa seveda z veseljem izbrskajo kakšne njene stare grehe. Tako je Washington Post marca letos njeno zgodbo o tem, kako je začela nositi orožje, večinoma postavil na laž.

Boebertova prisega na polavtomatsko pištolo glock. Foto: Guliverimage

V resnici niso pretepli moškega do smrti v ulici, kjer stoji njena restavracija, ampak sta se stepla dva moška nekaj ulic proč. Eden od moških je nato zbežal in se pozneje med begom zgrudil. Umrl je zaradi prevelikega odmerka mamil.

Neplačevanje davkov, zastrupitve s hrano in aretacije

Ameriški spletni medij Slate pa je razkril, da je imela restavracija Boebertove v času njene kandidature za kongres 20 tisoč dolarjev neplačanih davkov in da je leta 2017 njena nezakonito postavljena stojnica s hrano na rodeu povzročila kar 80 zastrupitev s hrano.

Junija 2015 so jo zaradi razgrajanja (motila je policijsko aretacijo mladoletnikov, ki so pili alkohol) aretirali na nekem festivalu country glasbe. Kot piše New York Post, so jo istega leta aretirali še decembra, ker ni hotela priti na sodišče. Že prej, leta 2010, so jo aretirali, ker sta njena pitbula napadla sosedovega psa. Aretirali so jo tudi leta 2017, ker se ni pojavila na sodišču, kjer bi se morala zagovarjati zaradi neprevidne vožnje z avtomobilom.

Razkazovanje bodočega moža

Januarja 2004 so aretirali Jaysona Boeberta, ker je na nekem kegljišču dvema ženskama pokazal svoj penis. Takrat Jayson še ni bil njen mož, je pa bila Lauren Roberts, kot se je Boebertova pisala pred poroko, v času dogodka na kegljišču. Jayson je šel zaradi razkazovanja za štiri dni v zapor.

Boebertova se je rodila v revni družini. Naprej je delala v McDonald’sovi restavraciji, nato pa se je za nekaj časa pridružila možu v naftni industriji in pomagala variti oziroma postavljati cevovode. Pozneje je odprla lastno restavracijo. Na fotografiji: Boebertova na predvolilnem shodu lani septembra. Foto: Guliverimage

Februarja 2004 so Jaysona znova aretirali, in sicer zato, ker je udaril Lauren (takrat sta bila že par). Zaradi tega je bil zaprt sedem dni. Lauren se je svojemu bodočemu možu maščevala maja istega leta, ko ga je opraskala po obrazu in prsih ter mu razbijala po stanovanju. Niso je zaprli, ker je bila takrat stara šele sedemnajst let. Lauren in Jayson sta se poročila leta 2005.

Boebertova je že dobila tekmico

Boebertovo novembra prihodnje leto čakajo vmesne volitve v kongres. Njena demokratska tekmica bo verjetno antropologinja, lastnica ranča in članica koloradskega kongresa Kerry Donovan. Morebitna tekma med njima bo verjetno zelo zanimiva.

Za zdaj je Boebertova uspešnejša od Donovanove pri zbiranju denarja za kampanjo. V prvih treh letošnjih mesecih je zbrala kar 700 tisoč dolarjev, Donovanova pa 630 tisoč.