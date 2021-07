Ženska, ki je odkrila skrivnost Seksa v mestu

Ann Coulter, Steve Bannon in Milo Yiannopoulos. To so glavne ikone Trumpove revolucije leta 2016. A časi političnega zvezdništva so za večino od njih samo še vse bolj oddaljeni spomini.

Newyorška ostrojezična publicistka in politična komentatorka Ann Coulter je bila pred leti politična muza Donalda Trumpa. Ta naj bi rad prebiral njene knjige, ki imajo provokativne naslove v slogu: Če bi demokrati imeli možgane, bi bili republikanci.

Proti priseljevanju in islamu

Coulterjeva je že leta zagovornica stroge politike priseljevanja in nasprotnica islama. Njene zamisli je pred volitvami leta 2016 prevzel tudi Trump. Leta 2015 je Coulterjeva izdala knjigo ¡Adios, America!: The left's plan to turn our country into a third world hellhole (slov. Adijo, Amerika: načrt levice, kako našo državo spremeniti v bedno državo tretjega sveta, op. p).

V knjigi, ki je izšla 1. junija 2015, je napadla priseljevanje Latinoameričanov v ZDA, češ da to ima negativen vpliv na državo. Kot je Coulterjeva povedala v nekem intervjuju, je v času izida omenjene knjige dobila SMS-sporočilo od Trumpovih ljudi, da bi želel Trump dobiti izvod njene knjige.

Trumpov navdih

Dva tedna pozneje je Trump javno napovedal svojo kandidaturo za predsednika ZDA ter ob tem udrihal čez politiko priseljevanja in Mehiki očital, da v ZDA pošilja posiljevalce. Coulterjeva je po Trumpovem govoru na Twitterju zapisala: "Od koga mislite, da so prišli tisti zabeljeni podatki o mehiških posiljevalskih običajih? Donald Trump je vnaprej dobil moj izvod."

Donald Trump je leta 2016 zmagal na ameriških predsedniških volitvah tudi s pomočjo političnih sporočil, ki si jih je izposodil pri Ann Coulter (negativni učinki priseljevanja iz Latinske Amerike in prepoved priseljevanja muslimanov). Na fotografiji: Coulterjeva leta 2012 govori udeležencem vsakoletne konference ameriških konservativcev (CPAC). Foto: Guliverimage

Kot je leta 2015 v članku za ameriški medij The Atlantic napisal David Frum, je Trump še leta 2012 zagovarjal politiko odprtih vrat za priseljence. Knjiga, ki naj bi spremenila njegovo mnenje, je prav omenjena Adios, Amerika.

Politična knjiga leta, ki je vplivala na volitve 2016

Za Fruma je bila ta knjiga politična knjiga leta, saj je v njej Trump našel politično sporočilo, s katerim je zamešal štrene na republikanskih primarnih volitvah in uničil republikanskega favorita Jeba Busha.

"Morda ni imel noben pisatelj doslej takšnega takojšnjega vpliva na ameriške predsedniške volitve po Harriet Beecher Stowe (pisateljica knjige Koča strica Toma iz leta 1852, op. p.)," je še zapisal Frum.

Razočarana Ann

Toda pozneje je Trump Coulterjevo razočaral, tudi zato, ker ni zgradil zidu na meji z Mehiko. Po lanskih ameriških predsedniških in kongresnih volitvah je povedala, da je bilo sporočilo teh volitev to, da hoče večina Američanov trumpizem brez Trumpa. Zanj je Coulterjeva posmehljivo zapisala, da se obnaša kot osemletni otrok.

Annin Seks v mestu Coulterjeva je strastna politična komentatorka, ki pa rada analizira tudi druge družbene fenomene. Pred leti se je tudi lotila razlaganja zelo uspešne nanizanke Seks v mestu (Sex and the city), za katero je zapisala, da v resnici ni zgodba o štirih ženskah, ampak zgodba o štirih homoseksualnih moških, ki jih je Hollywood "zamaskiral" v ženske. "V HBO-jevi nanizanki Seks v mestu, klasiki žanra o razuzdanih dekletih, izmišljeni liki nenehoma blebetajo o analnem seksu, oralnem seksu, priložnostnem seksu, nagubanih zadnjicah, šeškanju, fantih kot igračkah, seksualnih igračkah in dolgočasju zakonskih zvez. Tako dekleta ne govorijo, ko želijo govoriti kot dekleta, tako dekleta niti ne govorijo, ko želijo govoriti kot moški, ampak tako govorijo dekleta, ko želijo govoriti kot geji. /.../ To geji razumejo. Pisec scenarija je gej, hudiča. Televizijska nanizanka Seks v mestu je stvaritev čudežnega dečka Darrena Stara. /.../ Odkriti gej Star je celo posmehljivo izjavil o svoji stvaritvi, da se mu zdi, da ima močno žensko plat." Vir: Ann Coulter, Kako govoriti z liberalcem (če že moraš), str. 143−144, izvirnik: How to talk to a liberal (if you must), december 2004.

"Najbolj nevarni politični operativec"

"To je najbolj nevarni politični operativec v ZDA," je jeseni 2015 svoj članek svarilno naslovil ameriški tednik Bloomberg Businessweek. Ta najbolj nevarni politični operativec je bil takratni izvršni direktor desno usmerjenega spletnega medija Breitbart Steve Bannon.

Po Trumpovi zmagi so številni v Bannonu videli briljantnega političnega stratega in taktika ter genialnega ideologa. S tem slovesom je prišel tudi v Evropo, kjer je hotel postati nekakšna siva eminenca evroskeptikov. Foto: Guliverimage

Breitbart je pred volitvami leta 2016 sprva podpiral teksaškega republikanskega senatorja Teda Cruza, a je nato hitro preskočil na Trumpov vlak. Avgusta 2016 je Bannon celo prevzel vodenje Trumpove predsedniške kampanje, ki je bila takrat v velikih težavah.

Trumpov general Bannon

Bannon je s Kellyanne Conway, ki je imela položaj glavne menedžerke Trumpove kampanje, volilni boj osredotočil na prodor v tako imenovane globoko modre države (nekdaj močne industrijske zvezne države, kot so Pensilvanija, Michigan in Wisconsin, ki so do tedaj tradicionalno volile demokrate), v katerih živi veliko volivcev belopoltega delavskega razreda.

Njegova strategija je bila pravilna, saj so novembra 2016 Trumpa v Belo hišo spravili prav volivci nekdaj modrih držav. "Bannon je briljanten taktik. Bil je general Trumpove kampanje," mu je po volitvah pela hvalo Conwayeva.

Predsednik Bannon

Po inavguraciji januarja 2017 je Bannon postal Trumpov glavni svetovalec v Beli hiši. Nekateri na levi strani ameriškega političnega odra so celo govorili, da je pravi predsednik ZDA Bannon. Tridesetega januarja 2017 je uredniški odbor levoliberalnega New York Timesa svoj komentar naslovil President Bannon? (sl. Predsednik Bannon?, op. p.).

Morda je Bannon z odličnim vodenjem kampanje Trumpa pripeljal v Belo hišo, ampak v povolilnih igrah moči v Beli hiši so ga nasprotniki z lahkoto ugnali v kozji rog. Foto: Reuters

V resnici pa je Bannon znotraj Bele hiše v spopadu s Trumpovo hčerko Ivanko Trump in njenim možem Jaredom Kushnerjem hitro izgubil boj za prevlado. Avgusta 2017 ga je Trump odslovil iz Bele hiše.

Barbar Bannon izgubi službo na Breitbartu

Bannon se je vrnil na Breitbart in obljubljal, da se bo kot "barbar Bannon" (ang. Bannon the barbarian, namig na stripovskega junaka barbara Conana, op. p.) bojeval proti Trumpovim nasprotnikom. A že januarja 2018 je dobil nogo tudi na Breitbartu.

Med drugim tudi zato, ker je o Trumpovi hčerki Ivanki dejal, da je "zabita kot opeka", ta opazka pa je bila objavljena v knjigi novinarja Michaela Wolffa Ogenj in bes v Trumpovi Beli hiši, ki je izšla januarja 2018 (ang. Fire and fury: inside the Trump White house, op. p.).

Spodleteli (proti)evropski projekt

Bannon je kmalu našel novo poslanstvo, in to na stari celini. Zadal si je nalogo, da bo pred volitvami v Evropski parlament maja 2019 združil desne, evroskeptične stranke in jim pomagal do zmage s pomočjo svoje bruseljske svetovalne organizacije z imenom Movement (sl. Gibanje, op. p.).

Nekaj mesecev po brci iz Bele hiše je Bannon izgubil tudi zaupanje milijarderja Roberta Mercerja in njegove hčerke Rebekah Mercer, ki imata glavno besedo pri spletnem mediju Breitbart. Tako je moral Bannon pospraviti kovčke tudi na Breitbartu in oditi novim izzivom nasproti. Foto: Reuters

A Bannonu ni uspelo postati guru oziroma možganski trust evropske protibruseljske desnice, čeprav mu je uspelo stkati nekaj stikov s posamičnimi desničarskimi in evroskeptičnimi strankami.

Greta Thunberg premaga Steva Bannona

Za nameček tudi evroskeptične oziroma protibruseljske stranke maja 2019 niso dosegle kakšnega izjemnega uspeha, ki bi zatresel EU. Bolj kot evroskeptične stranke so evropske volitve na krilih podnebnega aktivizma zaznamovale zelene stranke. Tako da bi lahko rekli, da je maja 2019 Greta Thunberg premagala Steva Bannona.

Znova je Bannon prišel na prve strani medijev avgusta lani, ko so ga še s tremi pomagači aretirali in ga obtožili goljufije ter pranja denarja. Skupina je namreč zbirala denar lahkovernih zasebnikov za gradnjo zidu na meji z Mehiko, a ga je nato uporabljala v zasebne namene.

Trump se usmili Bannona

Bannonu ni bilo treba sesti na sodne klopi, ker ga je Trump tik pred odhodom iz Bele hiše januarja 2021 pomilostil. Še prej, novembra 2016, je Bannon po volitvah, razkurjen zaradi Trumpovega poraza, dvignil precej prahu z izjavo, da bi bilo treba obglaviti Anthonyja Faucija in vodjo FBI Christopherja Wraya.

Gej za Trumpa

Kot izvršni direktor Breitbarta je Bannon leta 2014 zaposlil britanskega novinarja Mila Yiannopoulosa. Ta je bil Trumpov podpornik že takoj od začetka, ko je newyorški milijarder poleti 2015 napovedal kandidaturo. Trumpa je celo ljubkovalno klical Očka (ang. Daddy, op. p.).

Milo Yiannopoulos (bolj znan samo kot Milo) je bil leta 2016 nekakšen pop zvezdnik gibanja Alt-right. Za levico je bil nenavaden in težaven nasprotnik, saj je bil popolno nasprotje tega, kakšen naj bi bil pripadnik skrajne desnice. Milo je namreč delno judovskega rodu in odkrit homoseksualec, ki je rad govoričil o tem, kako je mahnjen na temnopolte moške. Milo je goreč nasprotnik priseljevanja muslimanov v zahodne države. Svojo istospolno usmerjenost je pred volitvami leta 2016 spretno uporabil kot orožje proti levici, saj ji je očital, da podpira islam, čeprav je ta homofobno usmerjen. Foto: Guliverimage

Homoseksualni in načrtno provokativni Yiannopoulos, ki je zlasti rad udrihal po islamistih, je julija 2016, ko so se republikanci v Clevelandu zbrali na svoji nacionalni konvenciji, priredil zabavo z naslovom Geji za Trumpa (ang. Gays for Trump, op. p.).

"Lepa pošast"

Ameriški medij Bloomberg ga je septembra 2016 označil za lep in pošasten obraz gibanja Alt-right (okrajšava za alternative right, alternativna desnica, op. p.) ter za najbolj "radioaktivno" zvezdo Breitbarta.

"Milo je oseba, ki je gibanje Alt-right pripeljal v mainstream," je bila prepričana Heidi Beirich, uslužbenka ameriške organizacije Southern Poverty Law Center. Zdelo se je, da bo Milo po Trumpovi zmagi postal politična megazvezda, a se mu je nato čez noč podrl svet.

Reaganov bataljon "sklati" Mila

Malce skrivnostna skupina, ki si je nadela ime Reagan Battalion (po nekdanjem ameriškem republikanskem predsedniku Ronaldu Reaganu, op. p.), je na Twitterju februarja 2017 objavila dva videoposnetka Mila iz leta 2015 in 2016.

Provokacije so ga naredile slavnega in provokacije so mu na koncu uničile kariero. Tako bi lahko na kratko opisali poklicno pot Mila Yiannopoulosa, novinarja in nekdanjega mojstra trolanja na družbenih omrežjih (na Twitterju so mu zaradi nenehnih provokacij račun dokončno zaprli že julija 2016). Milo, ki se je razglašal za "nevarnega buzija" (ang. dangerous faggot, op. p.), je zaradi poklicnega poloma prišel na boben: decembra 2018 je britanski Guardian poročal, da ima več kot dva milijona ameriških dolarjev dolga. Foto: Guliverimage

V njih je med drugim razglabljal o tem, kako je lahko spolni odnos med trinajstletnimi dečki in odraslimi moškimi pozitivna izkušnja. In omenjal, da je imel kot štirinajstletnik spolne odnose z nekim katoliškim duhovnikom, ki ga je imenoval Oče Michael (ang. Father Michael, op. p.).

Poroka z Johnom in padec v anonimnost

Čeprav se je pozneje posipal s pepelom in branil, da ne zagovarja pedofilije, so ga hitro brcnili z Breitbarta. Založba Simon & Schuster je prekinila pogodbo za objavo njegove knjige Dangerous (sl. Nevaren, op. p.), CPAC, vsakoletna konferenca ameriških konservativcev, na kateri bi moral biti Milo februarja 2017 eden od govornikov, pa je umaknila povabilo.

Milo, ki se je septembra 2017 na Havajih poročil s temnopoltim Johnom Lewisom, je pozneje zdrsnil v anonimnost, čeprav je še vedno skušal dvigniti prah in opozoriti nase. Zadnjič marca letos, ko je v pogovoru s kanadskim spletnim medijem LifeSiteNews zatrdil, da ni več gej in da je njegov mož samo še njegov sostanovalec.